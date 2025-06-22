2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda gecenin sonuçları ve günün programı

Bu yıl yeni bir format ile düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası''nda grup aşaması devam ediyor.

Grup karşılaşmalarında ikinci maçlar, bugün ve yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

ABD'de düzenlenen turnuvada bugün (22 Haziran Pazar) ve yarın G ve H Grubu’nda müsabakalar oynanacak.

G Grubu'nda Juventus-Wydad ve H Grubu'nda Real Madrid-Pachuca müsabakaları yapılacak.

GECENİN SONUÇLARI

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda River Plate,, Monterrey'le 0-0 berabere kalırken F Grubu'nda Fluminense, Ulsan'ı 4-2 mağlup etti.

ABD'nin New York eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçta Brezilya ekibi Fluminense, Güney Kore temsilcisi Ulsan ile karşı karşıya geldi.

Fluminense, Jhon Arias'la 27. dakikada öne geçse de Ulsan, Lee Jinhyun'la 37. dakikada beraberliği yakalarken UM Wonsang'ın 45+3'teki golüyle skoru 2-1 yaptı.

Geri düşmesinin ardından ikinci yarıda ataklarını sıklaştıran Fluminense, Nonato'nun 66. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.

Juan Freytes'in 83. dakikadaki golüyle öne geçen Brezilya temsilcisi, Keno'nun 90+2'deki golüyle maçı 4-2 almasını bildi.

Los Angeles'ın Rose Bowl Stadı'nda oynanan gecenin diğer karşılaşmasında Arjantin ekibi River Plate, Meksika'nın Monterrey takımıyla golsüz berabere kaldı.

İNTER GERİDEN GELEREK KAZANDI, ÇALHANOĞLU OYNAMADI

E Grubu'nun diğer maçında Inter Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 2-1 mağlup etti.

ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan E Grubu maçında Inter, Urawa Red Diamonds ile karşı karşıya geldi.

Japonya ekibi, 11. dakikada Ryoma Watanabe'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Inter, 78. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle eşitliği yakaladı. Inter, 90+2'de Valentin Carboni'nin golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu,, sakatlığı nedeniyle maçta süre almadı.

JOBE BELLİNGHAM İLK GOLÜNÜ ATTI

F Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund,, Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'ı 4-3 mağlup etti.

ABD'nin Ohio eyaletindeki TQL Stadı'nda oynanan F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Mamelodi Sundowns karşılaştı.

Güney Afrika ekibi, 11. dakikada Lucas Ribeiro'nun golüyle 1-0 öne geçse de Borussia Dortmund, 16. dakikada Nmecha, 34. dakikada Guirassy ve 45. dakikada Jobe Bellingham'ın golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamlandı.

Jude Bellingham''ın kardeşi 19 yaşındaki futbolcu Jobe Bellingham, Borussia Dortmund formasıyla ilk golünü Mamelodi Sundowns'a attı.

Alman ekibi, 59. dakikada Mudau'nun kendi kalesine golüyle 4-1 öne geçerken Güney Afrika ekibi, 62. dakikada Rayners'in golüyle farkı tekrar ikiye indirdi.

Mamelodi Sundowns, 90. dakikada Mothiba'nın golüyle farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 4-3 kazandı.