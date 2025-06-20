2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

İSTANBUL (AA) - 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda Botafogo, Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0'la geçerken Atletico Madrid, Seattle Sounders'ı 3-1 mağlup etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brezilya temsilcisi Botafogo, Igor Jesus'un 36. dakikada attığı golle Fransa ekibi PSG'yi 1-0 yendi.

B Grubu'nun diğer maçında İspanya'nın Atletico Madrid takımı, ABD ekibi Seattle Sounders'la Seattle'daki Lumen Field Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid, Pablo Barrios'un 11 ve 55. dakikalarda, Axel Witsel'in ise 47. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Seattle Sounders'ın tek golü, 50. dakikada Albert Rusnak'tan geldi.

B Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan Botafogo, liderlik koltuğuna oturdu. Üçer puanı olan ekiplerden PSG ikinci, Atletico Madrid ise üçüncü sırada bulunuyor.

Henüz puanı olmayan Seattle Sounders ise son sırada yer alıyor.