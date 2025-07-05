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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG, yarı finale yükseldi

Ajans Haberleri
  • 05.07.2025 23:00
  • Giriş: 05.07.2025 23:00
  • Güncelleme: 05.07.2025 23:00
Kaynak: AA
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG, yarı finale yükseldi

ANKARA (AA) - 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Münih'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransız ekibi PSG ile Almanya temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

PSG, Desire Doue'nin 78. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Paris ekibinde 81. dakikada Willian Pacho ve 90+2. dakikada Lucas Hernandez, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçın 90+6. dakikasında sahneye çıkan Ousmane Dembele, kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında maçın hakemi Anthony Taylor, Bayern Münih lehine penaltı kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.

Mücadele, PSG'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fransa temsilcisi, Real Madrid-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

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