2025 Fitre ne kadar, kaç TL? Fitre ne zaman verilir? Fitre kimlere verilir?

Ramazan ayına sayılı günler kala yurttaşlar 2025 Fitre ne kadar sorusunu gündeme getiriyor. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir kişinin bir günlük yemek yeme bedelini esas olarak duyurduğu fitre bedeli 2025 yılı için de açıklandı. Peki, 2025 Fitre ne kadar, kaç TL? Fitre ne zaman verilir? Fitre kimlere verilir? İşte 2025 Fitre tutarı...

2025 FİTRE NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılı için fitre bedeli Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 180 TL olarak açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 fitre bedeline dair gerçekleştirilen açıklamada "Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir. Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir." dendi.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre vermek isteyen yurttaşlar bu bedeli birinci derece akrabalarına veremezler. Fitre ihtiyaç sahibi yurttaşlara verilir. Aynı şekilde birden fazla kişiye de fitre tutarından az olmamak kaydıyla da verilebilir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre ramazan bayramının birinci gününe kadar verilir. Adet olarak bayram namazının öncesinde ve hatta ramazan ayı boyunca herhangi bir vakit verilmesi daha makul karşılanırken ramazan bayramı sonrasında da fitre verilebilir.