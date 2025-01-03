2025 Formula 1 yarış takvimi | F1 yarışları nereden izlenir? F1 yarış listesi

2025 Formula 1 yarış takvimi | Formula 1'de Mart ayında yeni sezonun başlamasıyla birlikte F1 severlerin ilgiyle takip edeceği F1 yarış listesi yayınlandı. Bu sezon 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. Yarış listesinin yayınlanmasının ardından hız tutkunları 2025 Formula 1 yarış takvimi araştırmasına koyuldu. Yeni sezonda, Formula 1 takvimi daha fazla bölgeselleştirilerek lojistik yükler azaltıldı ve sezon daha sürdürülebilir hale getirildi. Öte yandna geçtiğimiz Şubat ayından F1 yarışlarının yayın haklarının 10 yıllığına satılması sebebiyle F1 yarışları nereden izlenir sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2025 Formula 1 yarış takvimi içinde hangi yarışlar var? F1 yarışları nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi!

2025 FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

14-16 Mart Avustralya Melbourne 21-23 Mart Çin Şanghay 4-6 Nisan Japonya Suzuka 11-13 Nisan Bahreyn Sakhir 18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde 2-4 Mayıs Amerika Birleşik Devletleri Miami 16-18 Mayıs İtalya İmola 23-25 ​​Mayıs Monako Monako 30 Mayıs – 1 Haziran ispanya Barselona 13-15 Haziran Kanada Montreal 27-29 Haziran Avusturya Spielberg 4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone 25-27 Temmuz Belçika Spa 1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte 29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort 5-7 Eylül İtalya Monza 19-21 Eylül Azerbaycan Bakü 3-5 Ekim Singapur Singapur 17-19 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Austin 24-26 Ekim Meksika Mexico City 7-9 Kasım Brezilya São Paulo 20-22 Kasım Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas 28-30 Kasım Katar Lusail 5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina

F1 YARIŞLARI NEREDEN İZLENİR?

F1 yarışları beIN sports ekranlarından naklen izlenecek. beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye haklarını 2033 yılının sonuna kadar aldı. beIN'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer alan toplam 25 ülkede, antrenman ve sıralama turları, sprint yarışları, grand prix'ler, Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yarışlarının yayın haklarını kapsıyor.

F1 YARIŞ LİSTESİ

2025 sezonuna ait F1 yarış listesi şu şekilde:

14-16 Mar tAvustralya Melbourne

21-23 Mart Çin Şanghay

4-6 Nisan Japonya Suzuka

11-13 Nisan Bahreyn Sakhir

18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde

2-4 Mayıs Amerika Birleşik Devletleri Miami

16-18 Mayıs İtalya İmola

23-25 ​​Mayıs Monako Monako

30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona

13-15 Haziran Kanada Montreal

27-29 Haziran Avusturya Spielberg

4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone

25-27 Temmuz Belçika Spa

1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte

29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort

5-7 Eylül İtalya Monza

19-21 Eylül Azerbaycan Bakü

3-5 Ekim Singapur

17-19 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Austin

24-26 Ekim Meksika Mexico City

7-9 Kasım Brezilya São Paulo

20-22 Kasım Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas

28-30 Kasım Katar Lusail

5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina

FORMULA 1'DE YENİ SEZON ÖZEL BİR YIL OLACAK

Formula 1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali şunları söyledi: "2025, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 75. Yıldönümünü kutladığımız özel bir yıl olacak."

"Bir kez daha dünyanın dört bir yanındaki 24 inanılmaz pisti ziyaret edip, dünya çapındaki milyonlarca taraftarımızın keyifle izleyeceği birinci sınıf bir mücadele sunacağız."