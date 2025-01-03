2025 Formula 1 yarış takvimi | F1 yarışları nereden izlenir? F1 yarış listesi
Formula 1'de 2025 sezonunun başlamasıyla birlikte F1 sever yurttaşlar 2025 Formula 1 yarış takvimi araştırmasına koyuldu. Hız tutkunlarının dikkatle takip ettiği F1 yarış listesinde bu sezon 24 yarış yer alıyor. Öte yandan Formula 1'in yayın haklarının satılması sebebiyle F1 yarışları nereden izlenir sorusu ayrıca gündemdeki yerini aldı. Peki, 2025 Formula 1 yarış takvimi içinde hangi yarışlar var? F1 yarışları nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi!
2025 Formula 1 yarış takvimi | Formula 1'de Mart ayında yeni sezonun başlamasıyla birlikte F1 severlerin ilgiyle takip edeceği F1 yarış listesi yayınlandı. Bu sezon 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. Yarış listesinin yayınlanmasının ardından hız tutkunları 2025 Formula 1 yarış takvimi araştırmasına koyuldu. Yeni sezonda, Formula 1 takvimi daha fazla bölgeselleştirilerek lojistik yükler azaltıldı ve sezon daha sürdürülebilir hale getirildi. Öte yandna geçtiğimiz Şubat ayından F1 yarışlarının yayın haklarının 10 yıllığına satılması sebebiyle F1 yarışları nereden izlenir sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2025 Formula 1 yarış takvimi içinde hangi yarışlar var? F1 yarışları nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi!
2025 FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ
|14-16 Mart
|Avustralya
|Melbourne
|21-23 Mart
|Çin
|Şanghay
|4-6 Nisan
|Japonya
|Suzuka
|11-13 Nisan
|Bahreyn
|Sakhir
|18-20 Nisan
|Suudi Arabistan
|Cidde
|2-4 Mayıs
|Amerika Birleşik Devletleri
|Miami
|16-18 Mayıs
|İtalya
|İmola
|23-25 Mayıs
|Monako
|Monako
|30 Mayıs – 1 Haziran
|ispanya
|Barselona
|13-15 Haziran
|Kanada
|Montreal
|27-29 Haziran
|Avusturya
|Spielberg
|4-6 Temmuz
|Birleşik Krallık
|Silverstone
|25-27 Temmuz
|Belçika
|Spa
|1-3 Ağustos
|Macaristan
|Budapeşte
|29-31 Ağustos
|Hollanda
|Zandvoort
|5-7 Eylül
|İtalya
|Monza
|19-21 Eylül
|Azerbaycan
|Bakü
|3-5 Ekim
|Singapur
|Singapur
|17-19 Ekim
|Amerika Birleşik Devletleri
|Austin
|24-26 Ekim
|Meksika
|Mexico City
|7-9 Kasım
|Brezilya
|São Paulo
|20-22 Kasım
|Amerika Birleşik Devletleri
|Las Vegas
|28-30 Kasım
|Katar
|Lusail
|5-7 Aralık
|Abu Dabi
|Yas Marina
F1 YARIŞLARI NEREDEN İZLENİR?
F1 yarışları beIN sports ekranlarından naklen izlenecek. beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye haklarını 2033 yılının sonuna kadar aldı. beIN'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yer alan toplam 25 ülkede, antrenman ve sıralama turları, sprint yarışları, grand prix'ler, Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yarışlarının yayın haklarını kapsıyor.
F1 YARIŞ LİSTESİ
2025 sezonuna ait F1 yarış listesi şu şekilde:
- 14-16 Mar tAvustralya Melbourne
- 21-23 Mart Çin Şanghay
- 4-6 Nisan Japonya Suzuka
- 11-13 Nisan Bahreyn Sakhir
- 18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde
- 2-4 Mayıs Amerika Birleşik Devletleri Miami
- 16-18 Mayıs İtalya İmola
- 23-25 Mayıs Monako Monako
- 30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona
- 13-15 Haziran Kanada Montreal
- 27-29 Haziran Avusturya Spielberg
- 4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
- 25-27 Temmuz Belçika Spa
- 1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte
- 29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort
- 5-7 Eylül İtalya Monza
- 19-21 Eylül Azerbaycan Bakü
- 3-5 Ekim Singapur
- 17-19 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Austin
- 24-26 Ekim Meksika Mexico City
- 7-9 Kasım Brezilya São Paulo
- 20-22 Kasım Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas
- 28-30 Kasım Katar Lusail
- 5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina
FORMULA 1'DE YENİ SEZON ÖZEL BİR YIL OLACAK
Formula 1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali şunları söyledi: "2025, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 75. Yıldönümünü kutladığımız özel bir yıl olacak."
"Bir kez daha dünyanın dört bir yanındaki 24 inanılmaz pisti ziyaret edip, dünya çapındaki milyonlarca taraftarımızın keyifle izleyeceği birinci sınıf bir mücadele sunacağız."