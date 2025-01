2025 Grammy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri için geri sayım başladı.

Bu yıl 67'ncisi düzenlenecek olan törenin sunucusu yine Trevor Noah olacak.Noah, art arda 5. kez Grammy Ödülleri'ni sunmuş olacak.

Grammy Ödülleri 2 Şubat 2025'te sahiplerini bulacak.

NTV'nin aktardığına göre; ödül töreni, Los Angeles'taki orman yangınlarından etkilenenleri onurlandırmak ve onlar için para toplamak amacıyla düzenlenecek.

GRAMMY ADAYLARI

2025 Grammy Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Cowboy Carter albümüyle üst üste rekor kıran Beyonce, Grammy tarihine geçti. Bu yıl 11 adaylık elde eden şarkıcı, eşi Jay-Z'nin rekorunu kırarak Grammy'e en çok aday gösterilen isim oldu.

Beyonce, bir yıl içinde 11 Grammy adaylığı kazanan tek kadın sanatçı oldu.

Beyonce, aynı zamanda 32 ödülle Grammy tarihinin en çok ödül kazanan sanatçısı. Ancak şarkıcı, dört kez aday gösterilmesine rağmen Yılın Albümü ödülünü hiç kazanamadı.

The Tortured Poets Department adlı albümü ve Eras turnesiyle adından sık sık söz ettiren Taylor Swift, bu yıl 7 adaylık kazandı. 35 yaşındaki Swift, Yılın Albümü kategorisinde yine aday gösterildi. Şarkıcı, böylece bu kategoriye 7 kez aday gösterilerek Grammy tarihine geçti.

YILLAR SONRA ADAY OLDU

Efsanevi grup The Beatles ise yıllar sonra Grammy'ye aday gösterildi. John Lennon'ın yapay zeka yardımıyla tamamlanan şarkısı "Now And Then" Yılın Kaydı kategorisinde aday gösterildi.

Grup, son olarak 60 yıl önce En İyi Yeni Sanatçı kategorisinde aday gösterilmişti.