2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri'nin 67.'si, 2 Şubat 2025 tarihinde Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Beyoncé, André 3000 ve Kendrick Lamar gibi sanatçılar önemli ödüller kazanarak geceye damga vurdu. Ayrıca, Chappell Roan ve Sabrina Carpenter gibi yeni yetenekler de ilk Grammy ödüllerini alarak dikkat çekti.

Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen Now and Then ile en iyi rock performansı ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds ile en iyi rock albümü ödülünü kazandı.

Diğer kategorilerde kazananlar ise şöyle oldu:

Yılın Kaydı

"Bizim Gibi Değil" Kendrick Lamar

Yılın Albümü

"Kovboy Carter", Beyoncé

Yılın Şarkısı

"Bizim Gibi Değil", Kendrick Lamar, söz yazarı (Kendrick Lamar)

En İyi Yeni Sanatçı

Chappell Roan

Yılın Yapımcısı

Daniel Nigro

Yılın Şarkı Yazarı

Amy Allen

En İyi Pop Solo Performansı

“Espresso,” Sabrina Carpenter

En İyi Dans Pop Kaydı

“Von Dutch,” Charli XCX

En İyi Dans/Elektronik Albüm

“Brat,” Charli XCX

En İyi Pop İkilisi/Grup Performansı

“Die with a smile”, Lady Gaga ve Bruno Mars

En İyi Pop Vokal Albümü

“Short n' Sweet,” Sabrina Carpenter

En İyi Dans/Elektronik Kayıt

“Neverender,” Adalet ve Evcil Impala

En İyi Remiks Kaydı

“Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)”, FNZ ve Mark Ronson, remiksçiler (Sabrina Carpenter)

En İyi Rock Performansı

"Şimdi ve O Zaman", The Beatles

En İyi Metal Performansı

“Mea Culpa (Ah! Ça ira!),” Gojira, Marina Viotti ve Victor Le Masne

En İyi Rock Şarkısı

“Broken Man,” Annie Clark, söz yazarı (St. Vincent)

En İyi Rock Albümü

“Hackney Diamonds,” The Rolling Stones

En İyi Alternatif Müzik Performansı

“Pire,” St. Vincent

En İyi Alternatif Müzik Albümü

“Hepsi Doğuştan Çığlık Atarak”, St. Vincent

En İyi R&B Performansı

“Benim İçin Yapıldı (BET'te Canlı)” Muni Long

En İyi Geleneksel R&B Performansı

"Bu Sensin" Şanslı Daye

En İyi R&B Şarkısı

“Saturn” Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon ve Scott Zhang, şarkı yazarları (SZA)

En İyi Progresif R&B Albümü

“Seni Tanıdığıma Çok Memnun Oldum,” Avery*Sunshine

“Neden Tanrım?,” NxWorries (Anderson .Paak ve Knxwledge)

En İyi R&B Albümü

“11:11 (Lüks),” Chris Brown

En İyi Rap Performansı

"Bizim Gibi Değil" Kendrick Lamar

En İyi Melodik Rap Performansı

Erykah Badu'nun yer aldığı “3:AM” Rapsody

En İyi Rap Şarkısı

"Bizim Gibi Değil", Kendrick Lamar, söz yazarı (Kendrick Lamar)

En İyi Rap Albümü

“Timsah Isırıkları Asla İyileşmez,” Doechii

En İyi Müzikal Tiyatro Albümü

“Hell's Kitchen,” Shoshana Bean, Brandon Victor Dixon, Kecia Lewis ve Maleah Joi Moon, baş vokalistler; Adam Blackstone, Alicia Keys ve Tom Kitt, yapımcılar (Alicia Keys, besteci ve söz yazarı) (Orijinal Broadway Kadrosu)

En İyi Country Solo Performansı

"Bir Kadın Gerekir", Chris Stapleton

En İyi Country İkilisi/Grup Performansı

"II Most Wanted", Beyoncé ve Miley Cyrus

En İyi Konuşulan Söz Şiir Albümü

“Kalp, Zihin, Ruh” Tank ve Bangas

En İyi Caz ​​Performansı

“Parla Parla Küçük Ben,” Samara Joy Sullivan Fortner eşliğinde

En İyi Caz ​​Vokal Albümü

“Neşeli Bir Tatil”, Samara Joy

En İyi Caz ​​Enstrümantal Albümü

“Anma”, Chick Corea ve Béla Fleck

En İyi Büyük Caz Topluluğu Albümü

“Bianca Yeniden Tasarlandı: Patiler ve Azim İçin Müzik,” Dan Pugach Big Band

En İyi Latin Caz Albümü

“Cubop Yaşıyor!”, Luques Curtis, Zaccai Curtis, Willie Martinez, Camilo Molina ve Reinaldo de Jesus

En İyi Alternatif Caz Albümü

“Artık Su Yok: James Baldwin'in İncili,” Meshell Ndegeocello

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü

"Vizyonlar", Norah Jones

En İyi Çağdaş Enstrümantal Albüm

“Arsa Zırhı,” Taylor Eigsti

En İyi Country Şarkısı

“The Architect”, Shane McAnally, Kacey Musgraves ve Josh Osborne, şarkı yazarları (Kacey Musgraves)

En İyi Country Albümü

“Cowboy Carter,” Beyoncé

En İyi American Roots Performansı

“Deniz Feneri,” Sierra Ferrell

En İyi Americana Performansı

“Amerikan Rüyası”, Sierra Ferrell

En İyi Amerikan Kökleri Şarkısı

“American Dreaming”, Sierra Ferrell ve Melody Walker, şarkı yazarları (Sierra Ferrell)

En İyi Americana Albümü

“Çiçek Yolu”, Sierra Ferrell

En İyi Bluegrass Albümü

“Canlı Cilt 1,” Billy Strings

En İyi Geleneksel Blues Albümü

“Tulsa'daki Kilisede Canlı Swingin”, Taj Mahal Altılısı

En İyi Çağdaş Blues Albümü

“Kilometre” Ruthie Foster

En İyi Halk Albümü

“Ormanlık”, Gillian Welch ve David Rawlings

En İyi Bölgesel Kök Müzik Albümü

“Kuini,” Kalani Pe'a