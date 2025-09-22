2025 Green Card Başvuruları | 2025-2026 Green Card başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler, nasıl yapılır?

ABD’de yaşama ve çalışma hakkı almak isteyenler için Green Card başvuruları merak konusu oldu. 2025-2026 dönemi için başvuru süreci, tarihleri ve şartları araştırılıyor. Peki Green Card başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

2025-2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card çekilişi için başvurular her yıl olduğu gibi Ekim ayında başlayacak. Süreç, Kasım ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden (dvprogram.state.gov) ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

2025-2026 yılı için başvuruların Ekim 2025’te başlayıp Kasım 2025’in ilk haftasında sona ermesi bekleniyor. Kesin tarihler, ABD yetkilileri tarafından Eylül 2025’te resmi duyuru ile açıklanacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, yalnızca dvprogram.state.gov adresi üzerinden online yapılır.

adresi üzerinden online yapılır. Her başvuru ücretsizdir, aracı kurumlara gerek yoktur.

Adayların başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurması gerekir.

doldurması gerekir. Başvurunun tamamlanmasının ardından verilen onay kodu saklanmalıdır.

Sonuçlar, bir sonraki yılın Mayıs ayında yine aynı resmi internet sitesi üzerinden sorgulanır. 2025 başvurularının sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?