2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçlar nereden öğrenilir?

2025 Green Card sonuçları için geri sayım başladı. 7 Kasım'da başvuru süreci tamamlanan DV-2026 Green Card başvurularının ardından ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılacak olan sonuç açıklaması için geri sayım başladı. ABD'de ikametgah ve çalışma izni imkanı sağlayan sürece katılan adaylar Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçlar nereden öğrenilir? İşte detaylar.

2025 GREEN CARD SONUÇ TARİHİ

Green Card sonuçları 3 Mayıs 2025 tarihinde ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanacak. Green Card başvurusu onaylananların onay numaralarını en az 30 Eylül 2026'ya kadar saklamalıdır.

GREEN CARD SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilen Green Card sonuçları için başvuru yapmış olan adaylar https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü’ne" tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.