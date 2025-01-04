2025 güncel en düşük memur maaşı | En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL? En düşük emekli memur maaşı ne kadar?

En düşük memur maaşı için belirleyici olan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak-Haziran dönemi maaşları belli oldu. 2025 memur ve memur emeklileri maaşında belirleyici olan geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oranında açıklandı ve bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yaşandı. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL? İşte 2025 güncel en düşük memur maaşı!

2025 GÜNCEL EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Aile yardım ödeneği de dahil olmak üzere en düşük memur maaşı yüzde 11,54 oranında zamlanarak 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi. En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Güncel olarak yüzde 11,54 zamlanan en düşük memur maaşı Aile yardım ödeneği ile birlikte 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükselti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli memur maaşı ise 2025 Ocak ayından itibaren 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.