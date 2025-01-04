2025 Güncel memur maaşları: 2025 Ocak zammı sonrası yeni memur maaşları

Memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerilerinin açıklanmasıyla birlikte en düşük memur aylığının 43 bin 726 liraya yükseldi. 2025 memur ve memur emeklileri maaşında belirleyici olan geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oranında açıklandı ve bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yaşandı. Peki şube müdürü, memur, öğretmen, kaymakam, polis memuru, başkomiser, doktor, mühendis, teknisyen 2025 Ocak zammı sonrası yeni maaşları ne oldu? İşte 2025 güncel memur maaşları!

2025 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

Unvan Derece 2024 Temmuz-Aralık 2025 Ocak-Haziran Şube Müdürü (Üni. Mez.) 1/4 59.467 ₺ 66.358 ₺ Memur (Üni. Mez.) 9/1 40.817 ₺ 45.555 ₺ Öğretmen 1/4 47.433 ₺ 52.935 ₺ Uzman Öğretmen 1/4 52.568 ₺ 58.663 ₺ Başkomiser 1/3 58.338 ₺ 64.481 ₺ Polis Memuru 8/1 52.816 ₺ 58.938 ₺ Uzman Doktor 1/4 97.836 ₺ 109.154 ₺ Hemşire (Üni. Mez.) 5/1 47.909 ₺ 53.465 ₺ Mühendis 1/4 60.663 ₺ 67.691 ₺ Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 42.313 ₺ 47.224 ₺ Profesör 1/4 86.378 ₺ 96.374 ₺ Araştırma Görevlisi 7/1 57.243 ₺ 63.877 ₺ Vaiz 1/4 49.582 ₺ 55.332 ₺ Avukat 1/4 57.028 ₺ 63.637 ₺

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.



Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere memur ve memur emeklileri maaşında yüzde 11,54 oranında zam aldı.