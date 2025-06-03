2025 Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Haziran ayı enflasyon açıklanma tarihi

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2025 Haziran ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2025 Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2025 Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2025 Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK 2025 Mayıs ayı enflasyon açıklama tarihi!

2025 HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00 TÜİK tarafından açıklanacak.

TÜİK, Mayıs ayı enflasyonunu yıllık yüzde 35,41 olarak açıkladı. Aylık enflasyon da yüzde 1,53 olarak belirlendi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon raporunda TÜFE 12 aylık ortalama ise yüzde 45,80 olarak gerçekleşti.

BİR SONRAKİ ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı dönemine ait enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.