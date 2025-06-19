2025 Haziran ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Haziran faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) 2025 Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini sabit tutmuştu. ABD Merkez Bankası Haziran ayı toplantısının ardından FED faiz kararı duyuruldu. Peki, 2025 Haziran ayı FED faiz kararı ne oldu?

2025 HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değişerek 2025 Haziran ayı için faizi sabit tuttu. ABD Merkez Bankası FED faizi 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Haziran ayı FED faiz kararının oy çoğunluğuyla alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), uzun vadede maksimum istihdamı ve yüzde 2 oranında enflasyonu sağlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik azaldı ancak yüksek kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

OCAK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ DURDU

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantısında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayısta yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.