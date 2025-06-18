2025 Haziran FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2025 Haziran ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Haziran FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Kasım ayında gerçekleştirilen son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, 2025 Haziran FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Haziran ayı faiz kararı toplantısı 17-18 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Haziran ayı FED faiz kararının 18 Haziran Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 21.00'da duyurulması bekleniyor.

BİR SONRAKİ FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak Mayıs ayında açıklanan kararın ardından sonraki FED faiz kararı Haziran ayında açıklanacak. Buna göre FED toplantısı 17-18 Haziran tarihlerinde olacak ve faiz kararı 18 Haziran günü Türkiye saatiyle 21:00 sıralarında açıklanacak.

FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

2025 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan FED toplantı takvimi şu şekilde:

28-29 Ocak 2025

18-19 Mart 2025

6-7 Mayıs 2025

17-18 Haziran 2025

29-30 Temmuz 2025

16-17 Eylül 2025

28-29 Ekim 2025

9-10 Aralık 2025

EN SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek bir önceki ay için faizi yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası FED faizi en son Aralık ayında yüzde 5 seviyesinden 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50'e çekmişti.