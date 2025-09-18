2025 İDO Deniz Otobüsü Ücret Tarifesi | Güncel Fiyatlar Açıklandı

İstanbul’da deniz ulaşımının en önemli seçeneklerinden biri olan İDO deniz otobüsleri ücret tarifesi 2025 güncellendi. Vatandaşlar sıkça “İDO bilet fiyatları ne kadar oldu?”, “Kabataş – Adalar deniz otobüsü ücreti 2025” ve “Bostancı – Beşiktaş İDO fiyatı” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte İDO deniz otobüsleri güncel bilet fiyatları:

BOSTANCI – KABATAŞ (BEŞİKTAŞ) VE BOSTANCI – BAKIRKÖY – KADIKÖY HATTI

Tam: 162,73 TL

İndirimli 1: 65,05 TL

İndirimli 2: 86,77 TL

Aktarma: Yok

Abonman Limit Miktarı: 6 limit

Sınırlı Kullanım Bilet Miktarı: 4 limit

Bu tarife, “Bostancı – Kabataş İDO ücreti” ve “İDO Kadıköy bilet fiyatı 2025” gibi aramalarda öne çıkıyor.

KABATAŞ (BEŞİKTAŞ) – ADALAR HATTI

Tam: 206,20 TL

İndirimli 1: 113,96 TL

İndirimli 2: 151,92 TL

Aktarma: Yok

Abonman Limit Miktarı: 8 limit

Sınırlı Kullanım Bilet Miktarı: 6 limit

Adakartlı Tam: 158,69 TL

Bu hat, özellikle yaz aylarında en çok tercih edilen güzergâhlardan biridir ve “Kabataş – Adalar deniz otobüsü fiyatı 2025” aramalarına yanıt sunmaktadır.

YENİKAPI – ADALAR – KADIKÖY HATTI

Tam: 206,20 TL

İndirimli 1: 113,96 TL

İndirimli 2: 151,92 TL

Aktarma: Yok

Abonman Limit Miktarı: 8 limit

Sınırlı Kullanım Bilet Miktarı: 6 limit

Adakartlı Tam: 158,69 TL

Bu tarife, “Yenikapı – Adalar İDO ücreti” aramalarında en güncel bilgiyi sağlamaktadır.

BOSTANCI – ADALAR HATTI

Tam: 130,22 TL

İndirimli 1: 75,95 TL

İndirimli 2: 97,67 TL

Aktarma: Yok

Abonman Limit Miktarı: 5 limit

Sınırlı Kullanım Bilet Miktarı: 4 limit

Adakartlı Tam: 85,83 TL

Özellikle kısa mesafeli deniz ulaşımında en çok tercih edilen hatlardan biri olan bu güzergâh, “Bostancı – Adalar deniz otobüsü fiyatı” konusunda en çok araştırılan konular arasında.

2025 İDO deniz otobüsü ücretleri, güzergâhlara göre 85 TL ile 206 TL arasında değişiyor. Öğrenciler ve indirimli bilet hakkı olan yolcular için daha düşük ücretler uygulanırken, Adakart sahipleri de avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor. Bu güncellemelerle birlikte “İDO deniz otobüsü bilet fiyatları 2025” araması yapan yolcular, en güncel bilgilere ulaşmış oluyor.