2025 İETT İstanbul Havalimanı Otobüs Hatları ve Ücret Tarifesi (Güncel)
İstanbul Havalimanı otobüs ücreti 2025’te ne kadar oldu? Hangi İETT hatları İstanbul Havalimanı’na gidiyor? H-1’den H-11’e kadar olan hatların güzergâhları nerelerden geçiyor? İstanbul Havalimanı otobüsleri için abonman ve bilet limitleri nasıl uygulanıyor? Detaylar haberimizde...
İstanbul’da yolcuların en çok araştırdığı konular arasında İstanbul Havalimanı otobüs hatları ve ücretleri yer alıyor. Vatandaşlar sıkça “İstanbul Havalimanı otobüs ücreti ne kadar?”, “Hangi hatlar İstanbul Havalimanı’na gidiyor?” ve “İETT Havalimanı otobüs hatları 2025” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel tarife ve hat bilgileri:
İSTANBUL HAVALİMANI OTOBÜS ÜCRETİ
İstanbul Havalimanı’na giden tüm İETT otobüs hatlarında bilet ücreti 70 TL olarak belirlendi.
- Hat Birim Yolculuk Ücreti: 70,00 TL
- Sınırlı Kullanım Bilet Düşüş Sayısı: 2 limit
- Abonman Limit Miktarı: 2 limit
Bu tarife, “İstanbul Havalimanı otobüs fiyatı 2025” aramasına kesin yanıt sunuyor.
İSTANBUL HAVALİMANI’NA GİDEN OTOBÜS VE METRO HATLARI
İstanbul’un farklı noktalarından kalkan ve direkt olarak İstanbul Havalimanı’na ulaşım sağlayan hatlar şunlardır:
- H-1: Mahmutbey Metro – İstanbul Havalimanı
- H-2: Mecidiyeköy – İstanbul Havalimanı
- H-3: Halkalı – İstanbul Havalimanı
- H-4: Atatürk Havalimanı – İstanbul Havalimanı
- H-6: Mescid-i Selam – Arnavutköy – İstanbul Havalimanı
- H-7: Alibeyköy Cep Otogar – İstanbul Havalimanı
- H-8: Hacıosman – Sarıyer – İstanbul Havalimanı
- H-9: Cevizlibağ – İstanbul Havalimanı
- H-10: Otogar – İstanbul Havalimanı
- H-11: Bakırköy – İstanbul Havalimanı
Bu liste, “Hangi hatlar İstanbul Havalimanı’na gider?” sorusuna net bir cevap niteliği taşıyor.
2025 İstanbul Havalimanı otobüs ücretleri sabit 70 TL olarak uygulanıyor. H-1’den H-11’e kadar toplam 10 farklı İETT hattı, İstanbul’un birçok ilçesinden direkt olarak İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyor.