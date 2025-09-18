2025 İETT İstanbul Havalimanı Otobüs Hatları ve Ücret Tarifesi (Güncel)

İstanbul’da yolcuların en çok araştırdığı konular arasında İstanbul Havalimanı otobüs hatları ve ücretleri yer alıyor. Vatandaşlar sıkça “İstanbul Havalimanı otobüs ücreti ne kadar?”, “Hangi hatlar İstanbul Havalimanı’na gidiyor?” ve “İETT Havalimanı otobüs hatları 2025” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel tarife ve hat bilgileri:

İSTANBUL HAVALİMANI OTOBÜS ÜCRETİ

İstanbul Havalimanı’na giden tüm İETT otobüs hatlarında bilet ücreti 70 TL olarak belirlendi.

Hat Birim Yolculuk Ücreti: 70,00 TL

70,00 TL Sınırlı Kullanım Bilet Düşüş Sayısı: 2 limit

2 limit Abonman Limit Miktarı: 2 limit

Bu tarife, “İstanbul Havalimanı otobüs fiyatı 2025” aramasına kesin yanıt sunuyor.

İSTANBUL HAVALİMANI’NA GİDEN OTOBÜS VE METRO HATLARI

İstanbul’un farklı noktalarından kalkan ve direkt olarak İstanbul Havalimanı’na ulaşım sağlayan hatlar şunlardır:

H-1: Mahmutbey Metro – İstanbul Havalimanı

Mahmutbey Metro – İstanbul Havalimanı H-2: Mecidiyeköy – İstanbul Havalimanı

Mecidiyeköy – İstanbul Havalimanı H-3: Halkalı – İstanbul Havalimanı

Halkalı – İstanbul Havalimanı H-4: Atatürk Havalimanı – İstanbul Havalimanı

Atatürk Havalimanı – İstanbul Havalimanı H-6: Mescid-i Selam – Arnavutköy – İstanbul Havalimanı

Mescid-i Selam – Arnavutköy – İstanbul Havalimanı H-7: Alibeyköy Cep Otogar – İstanbul Havalimanı

Alibeyköy Cep Otogar – İstanbul Havalimanı H-8: Hacıosman – Sarıyer – İstanbul Havalimanı

Hacıosman – Sarıyer – İstanbul Havalimanı H-9: Cevizlibağ – İstanbul Havalimanı

Cevizlibağ – İstanbul Havalimanı H-10: Otogar – İstanbul Havalimanı

Otogar – İstanbul Havalimanı H-11: Bakırköy – İstanbul Havalimanı

Bu liste, “Hangi hatlar İstanbul Havalimanı’na gider?” sorusuna net bir cevap niteliği taşıyor.

2025 İstanbul Havalimanı otobüs ücretleri sabit 70 TL olarak uygulanıyor. H-1’den H-11’e kadar toplam 10 farklı İETT hattı, İstanbul’un birçok ilçesinden direkt olarak İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyor.