2025 IMEI kayıt ücreti: Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? IMEI kaydı nasıl yapılır?

2025 yılı vergi, harç ve cezalarının yeniden değerleme oranı yeniden belli olurken 2025 IMEI kayıt ücreti de açığa çıkmış oldu. IMEI kayıt ücretinin değişmesiyle birlikte yurttaşlar yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? sorusunu gündeme getirdi. 31.692 TL olan yurt dışı telefon kayıt ücreti yani IMEI kayıt ücreti 2025 Ocak vergi ve harçlara gelen yüzde 43,93'lük zamla birlikte tekrar zamlandı. Peki, son 10 yılda yüzde 5 bin zamlanan yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? Yut dışı telefonların IMEI kaydı nasıl yapılır? İşte 2023 IMEI kayıt ücreti ve diğer ayrıntılar...

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ

Yurt dışı telefonlar için uygulanan kayıt ücreti yani IMEI kayıt ücreti 2025 Ocak ayı itibariyle zamlanarak 31.692 liradan 45.614,3liraya yükseldi. Böylelikle IMEI kayıt ücreti son 10 yılda yüzde 5 bin zamlanmış oldu.

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ

Yıl IMEI Kayıt Ücreti 2025 Ocak 45.614,3 ₺ 2024 Ocak 31.692 ₺ 2023 Temmuz 20.000 ₺ 2023 Ocak 6.090 ₺ 2022 2.732 ₺ 2021 2.006 ₺ 2020 1.838 ₺ 2019 1.500 ₺ 2018 500 ₺ 2017 149,2 ₺ 2016 138,5 ₺ 2015 131,5 ₺ 2014 119,5 ₺

YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2025 Ocak itibariyle BTK tarafından 45.614,3₺ lira olarak açıklanmıştır.

IMEI kaydı nasıl yapılır?

Yurt dışı telefon kaydı yani IMEI kaydı öncesinde e-Devlet üzerinden akıllı telefonun kayda elverişli olup olmadığı sorgulatılmalıdır. Bu sorgulamanın ardından (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2025 yılı için 45 bin 614 TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.