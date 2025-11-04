2025'in altın çocuğu Desire Doue oldu

2025 Golden Boy (Altın çocuk) ödülünün sahibi Desire Doue oldu. Geçen sezon PSG'de harika bir performans ortaya koyan genç yıldız takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında çok önemli bir rol oynamıştı.

Doue, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçta 5 gol, 4 asist, Ligue 1'de 31 maçta 6 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koydu. Genç yıldız jenerasyonunun en önemli futbolcularından biri olarak görülüyor.