2025'in ilk 10 ayında 317 kadın erkekler tarafından katledildi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ekim 2025’e ilişkin kadın cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, 1-31 Ekim tarihleri arasında 27 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 5 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayda geçti.

Kadınların büyük çoğunluğunun, en yakınlarındaki erkekler tarafından ve çoğunlukla evlerinde öldürüldüğü tespit edildi.

Raporda yer alan veriler şu şekilde:

Cinayette hayatını kaybeden kadınların medeni durumlarına bakıldığında, 12’sinin evli, 6’sının bekar, 6’sının boşanmış olduğu olduğu tespit edilmiştir.

Yaş aralığına bakıldığında, katledilen en genç 17 yaşında, yaşça en büyük ise 69 yaşındadır. 36-50 yaş aralığındakikadınlar, %48 ile en yüksek orana sahiptir.

KADINLARI EN YAKINLARINDAKİ ERKEKLER KATLEDİYOR

Cinayetlerin faillerine baktığımızda, kadınların 9’unun aile içindeki erkekler tarafından öldürüldüğü görülmektedir. Bu dönemde 6 kadın boşandığı veya boşanma aşamasında olduğuerkek tarafından öldürülmüştür. Bunun yanı sıra, 5 kadın ayrılmak istediği erkek, 1 kadın kızının bağlantılı olduğu erkek ve 1 kadın da tanıdığı bir erkek tarafından katledilmiştir.

Öldürülme yöntemleri incelendiğinde, en yaygın yönteminateşli silahlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Cinayetlerin 16’sında ateşli silah kullanılmış, 6 kadın kesici aletlerle, 1 kadın yüksekten düşerek ve bir kadın da boğularak katledilmiştir.

2025’in ilk 10 ayında 317 kadın erkekler tarafından öldürüldü; bunların 241’i kadın cinayeti, 76’sı ise şüpheli ölüm olarak kaydedildi.

Kadınların en çok aile içindeki erkekler tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayların %63,5’i kadınların kendi evlerinde gerçekleşti; en yaygın öldürülme yöntemi ateşli silahlar oldu.

En çok vaka İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Adana ve Antalya illerinde görüldü.

Katledilen kadınların %44,8’i 19–35 yaş aralığındaydı.