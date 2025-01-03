2025'in ocak ayı için tavan kira artış oranı belli oldu

Aralık enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla, ocak ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı netleşti. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan oran, yüzde 58,51 olarak belirlendi.

Hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerli olan bu oran, ocak ayında uygulanabilecek en yüksek zam sınırı olacak.

Hatırlanacağı üzere, 2024’ün temmuz ayına kadar konut kiralarına yüzde 25 tavan artış sınırı getirilmişti. Ancak bu düzenlemenin sona ermesiyle birlikte zam hesaplamaları yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak yapılmaya başlandı.

Yüzde 58,51 oranındaki yeni tavan, kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor.