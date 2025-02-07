2025 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS bursu ne kadar? İşte İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranı

5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerine dönük olarak gerçekleştirilecek 2025 MEB İOKBS bursluluk sınavı için süreç başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli 2025 İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihini ve 2025 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman sorusunu araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İOKBS bursluluk sınavı başvuru işlemleri için beklenen kılavuz yayınlandı. Peki, 2025 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS bursu ne kadar? İşte İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranı!

2025 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2025 İOKBS bursluluk sınavı MEB’in yayınladığı takvime göre 27 Nisan saat 10.00'da gerçekleşecek. MEB’in sınava yönelik kılavuzu yayınlamasıyla beraber başvuru süreci başladı. MEB bursluluk sınavına ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflardan öğrenciler katılabilecek.

2025 İOKBS BURSU NE KADAR?

İOKBS bursu geçtiğimiz dönem 1.500 TL olarak hak sahiplerine yatırılıyordu. MEB bursu Ocak-Haziran 2025 dönemi için 2.015 TL olarak ödenmesi bekleniyor. MEB bursu memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor.

MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURU BAŞVURU TARİHLERİ

2025 MEB İOKBS bursluluk sınav başvuru tarihleri 10 Şubat 2025 - 3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bursluluk sınavına katılacak adayların sınav başvuruları okul müdürlüğünce 4 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI

27 Nisan 2025'te gerçekleşecek İOKBS bursluluk sınavı için beklenen MEB kılavuzu yayınlandı. Başvuruların meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr resmi internet siteleri üzerinden ya da okul müdürlüklerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MEB 2025 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları için beklenen kılavuzu yayınladı. MEB'in yayınladığı İOKBS bursluluk sınavı başvurularında takip edilecek adımlar şu şekilde:

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet

adreslerinden yapılabilecek.

adreslerinden yapılabilecek. Sınav başvuruları 10 Şubat 2025 – 03 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü

okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmeli. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacak.

MEB BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI NELER?

2025 MEB bursluluk sınavı başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.

İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?

İOKBS öğrenci bursları, MEB'e Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz