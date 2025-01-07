2025 İstanbul'da taksi ücreti kaç TL? Köprüden geçiş ücreti alınır mı? Taksi Avrasya Tüneli gidiş geliş ücreti alır mı?

İstanbul'da bulabilen için taksi yolculuğu, toplu taşımaya göre hızlı ve rahat bir seyahat sunuyor. Peki İstanbul'da taksi ücretleri kaç lira? Taksi açılış ücreti kaç lira? Yolculuk başına minimum taksi ücreti kaç lira. Detaylara bakalım:

TAKSİ KİLOMETRE ÜCRETİ KAÇ TL?

En az C segmentli olan ve halk arasında Sarı Taksi olarak adlandırılan taksilerin açılış ücreti 30 liradır ve yolculuk başına minimum ücret 100 liradır. Yani bir yolcu, taksiye bindiğinde minimum 100 lirayı gözden çıkarmalıdır.

Taksimetre, kilometre başına 20 lira tutar oluşturur. Dakika başına ise ayrıca 3,92 lira taksimetre yazar.

Örneğin, 10 kilometrelik bir yolculuğu 30 dakikada yaptığınızda oluşan tutar şu şekildedir:

Açılış Ücreti: 30 TL Zaman: 117,6 TL Kilometre Ücreti: 200 TL Toplam Tutar: 347,6 TL

TURKUAZ TAKSİ ÜCRETİ 2024

Turkuaz renkli D Segmentinde ise açılış ücreti 34,50 TL, kilometre başına 23 TL, dakika başına ise 4,504 TL'dir. Yolculuk başına minimum ücret 115 TL'dir.

SARI MİNİBÜS TAKSİ ÜCRETİ 2024

SİYAH MİNİBÜS TAKSİ ÜCRETİ 2024

8 kişi kapasiteli sarı renk taksilerde açılış ücreti 39 TL, kilometre başına 26 TL, dakika başına ise 5,092 TLdir. Yolculuk başına minimum ücret 130 TL'dir.

8+1 koltuk kapasiteli siyah renk taksilerde açılış ücreti 51 TL, kilometre başına 34 TL, dakika başına ise 6,658 TL'dir. Yolculuk başına minimum ücret 170 TL'dir.

BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞLERİNDE ÇİFT YÖNLÜ ÜCRET ALINIR MI?

2022 yılındaki UKOME kararına göre, Boğaz köprüleri, Avrasya Tüneli ve ücretli otoyol kullanan veya otogara giren taksilerin, yolcudan sadece gidiş yönünde ücret alması kararlaştırdırılmıştır.