2025 İstanbul'da taksi ücreti kaç TL? Köprüden geçiş ücreti alınır mı? Taksi Avrasya Tüneli gidiş geliş ücreti alır mı? (Güncel)

İstanbul'da bulabilen için taksi yolculuğu, toplu taşımaya göre hızlı ve rahat bir seyahat sunuyor. Peki İstanbul'da taksi ücretleri kaç lira? Taksi açılış ücreti kaç lira? Yolculuk başına minimum taksi ücreti kaç lira. Detaylara bakalım:

TAKSİ KİLOMETRE ÜCRETİ KAÇ TL 2025?

En az C segmentli olan ve halk arasında Sarı Taksi olarak adlandırılan taksilerin açılış ücreti 42 liradır ve yolculuk başına minimum ücret 135 liradır. Yani bir yolcu, taksiye bindiğinde minimum 135 lirayı gözden çıkarmalıdır.

Taksimetre, kilometre başına 28 lira tutar oluşturur. Dakika başına ise ayrıca 5,83 lira taksimetre yazar.

Örneğin, 10 kilometrelik bir yolculuğu 30 dakikada yaptığınızda oluşan tutar şu şekildedir:

Açılış Ücreti: 42 TL Zaman: 174,9 TL Kilometre Ücreti: 280 TL Toplam Tutar: 496,9TL

TURKUAZ TAKSİ ÜCRETİ 2024

Turkuaz renkli D Segmentinde ise açılış ücreti 48,30 TL, kilometre başına 32,20 TL, dakika başına ise 6,70 TL'dir. Yolculuk başına minimum ücret 155,25 TL'dir.

SARI MİNİBÜS TAKSİ ÜCRETİ 2024

SİYAH MİNİBÜS TAKSİ ÜCRETİ 2024

8 kişi kapasiteli sarı renk taksilerde açılış ücreti 54,60 TL, kilometre başına 36,40 TL, dakika başına ise7,58 TLdir. Yolculuk başına minimum ücret 175 TL'dir.

8+1 koltuk kapasiteli siyah renk taksilerde açılış ücreti 71,4 TL, kilometre başına 47,6 TL, dakika başına ise 9,91 TL'dir. Yolculuk başına minimum ücret 230 TL'dir.

BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞLERİNDE ÇİFT YÖNLÜ ÜCRET ALINIR MI?

2022 yılındaki UKOME kararına göre, Boğaz köprüleri, Avrasya Tüneli ve ücretli otoyol kullanan veya otogara giren taksilerin, yolcudan sadece gidiş yönünde ücret alması kararlaştırdırılmıştır.