2025 İstanbul’da Denize Girilecek Yerler Listesi | En Temiz Plajlar Nerede?
Yaz aylarının gelişiyle birlikte serinlemek isteyen İstanbullular ve şehir dışından gelen misafirler, “İstanbul’da denize nerede girilir?” sorusunu araştırmaya başladı. İstanbul Valiliği ve İl Yüzme Suyu Komisyonu’nun belirlediği 97 yüzme alanı, 2025 yaz sezonunda hem sağlık hem de güvenlik açısından onaylandı. Peki İstanbul'da en temiz plajlar nerede, neresi? İşte 2025 İstanbul'da denize girilecek yerler listesi!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mustafa Güner’in açıklamalarına göre, İstanbul’daki 97 yüzme alanı, 15 günde bir düzenli olarak mikrobiyolojik ve kimyasal analizlere tabi tutuluyor. Yapılan denetimler sonucunda Avrupa Birliği standartlarına göre “kötü” sınıfında değerlendirilen hiçbir yüzme noktası bulunmadı. Bu da İstanbul’daki plajların büyük kısmının, sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteriyor.
Yetkililer, denize girmek için yalnızca belirlenmiş 97 yüzme alanının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Rüzgar yönü, akıntı, atık suları ve boğulma riskleri gibi faktörlerin sürekli izlendiği bu alanlar dışında denize girilmesi, hem sağlık hem güvenlik açısından ciddi riskler barındırıyor.
2025 İSTANBUL’DA DENİZE GİRİLECEK YERLER LİSTESİ
İstanbul’da denize girilebilecek 97 yüzme alanı, sağlık ve güvenlik açısından onaylandı.
Adalar
- Burgazada Su Sporları Kulübü önü
- Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
- Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı
- Büyükada Tabiat Parkı Plajı
- Büyükada Kayıkhane Blue Beach
- Büyükada Nakibey Plajı
- Büyükada Su Sporları Kulübü önü
- Büyükada Yörükali Plajı önü
- Heybeliada Sadıkbey Plajı önü
- Heybeliada Su Sporları Kulübü önü
- Heybeliada Ada Beach Club önü
- Kınalıada Su Sporları Kulübü önü
- Kınalıada Ülker Restaurant önü
- Sedef Adası Halk Plajı
- Heybeliada Asaf Beach
- Burgazada Deniz Kulübü
- Büyükada Prenses Koyu
- Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı
Arnavutköy – Karaburun – Yeniköy
- Durusu Karaburun Arka Deniz
- Durusu Karaburun Öndeniz Batı Tarafı
- Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı
- Yeniköy Halk Plajı
- Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü
Bakırköy – Florya – Yeşilköy
- Denizköşkler
- Florya Güneş Plajı
- Yeşilköy Polis Merkezi önü
- Yeşilköy International Hospital önü
Beykoz – Riva
- Riva Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı
- Riva Plajı
- Riva Su Ürünleri Plajı
Beylikdüzü – Gürpınar
- Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı
- West İstanbul Marina Plajı
- Gürpınar Sahili
- Albatros Sahili
Büyükçekmece – Kumburgaz – Mimarsinan
- Büyükçekmece Çocuk Sahili
- Büyükçekmece Halk Plajı
- Mimarsinan Sahili
- Kumburgaz Sahili
- Celaliye Halk Plajı
- Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping
Çatalca – Karacaköy – Çilingoz
- Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı
- Çilingoz Tabiat Parkı Plajı
- Karacaköy Yalıköy Plajı
- Karacaköy Çobankule Plajı
- Karacaköy Evicik Plajı
- Karacaköy Ormanlı Plajı
Kadıköy – Caddebostan – Suadiye
- Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası
- Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası
- Suadiye Plajı
Sarıyer – Kilyos – Demirciköy
- Çiftalan Plajı
- Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü
- Menekşe Plajı İskele önü
- Menekşe Plajı Sahil Park önü
- Demirciköy Uzunya Plajı
- Demirciköy Dalya Plajı
- Gümüşdere Plajı
- Kilyos Plajı
- Rumeli Kavağı Plajı
- Tarabya Plajı
- Kısırkaya Plajı
- Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı
Silivri – Selimpaşa – Çanta – Gümüşyaka
- Altınorak Sitesi mevkii
- Kumluk mevkii
- Selimpaşa Başkent Sitesi önü
- Selimpaşa Duruman mevkii
- Gümüşyaka Çadır Yeri mevkii
- Çanta Albayraklar-Kınalı mevkii önü
- Uyumkent Sitesi önü
- Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü
- Semizkum Çadır Yeri mevkii
Şile – Ağva
- Ağlayankaya Plajı
- Ağlayankaya Plajı Life Beach
- Ağva Halk Plajı Çamlık mevkii
- Ağva Halk Plajı Mendirek yanı
- Akçakese Akkaya Plajı
- Ayazma Plajı
- Ayazma Plajı 2
- Ayazma Plajı Kumbaba mevkii
- Bozgaca Plajı
- Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)
- Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)
- Uzunkum Plajı 2 (Dere yanı)
- Uzunkum Plajı (Orta nokta)
- Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı
- Akçakese Peacock Beach
- Doğancılı Plajı
- İmrenli Plajı
- Kabakoz Plajı
- Merkep Adası 1
- Merkep Adası 2
- Sahilköy Plajı
- Sofular Plajı
- Alacalı Plajı
- Ala Kadınlar Plajı
Tuzla
- Tuzla Belediyesi Halk Plajı