2025 İstanbul’da Denize Girilecek Yerler Listesi | En Temiz Plajlar Nerede?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mustafa Güner’in açıklamalarına göre, İstanbul’daki 97 yüzme alanı, 15 günde bir düzenli olarak mikrobiyolojik ve kimyasal analizlere tabi tutuluyor. Yapılan denetimler sonucunda Avrupa Birliği standartlarına göre “kötü” sınıfında değerlendirilen hiçbir yüzme noktası bulunmadı. Bu da İstanbul’daki plajların büyük kısmının, sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteriyor.

Yetkililer, denize girmek için yalnızca belirlenmiş 97 yüzme alanının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Rüzgar yönü, akıntı, atık suları ve boğulma riskleri gibi faktörlerin sürekli izlendiği bu alanlar dışında denize girilmesi, hem sağlık hem güvenlik açısından ciddi riskler barındırıyor.

2025 İSTANBUL’DA DENİZE GİRİLECEK YERLER LİSTESİ

İstanbul’da denize girilebilecek 97 yüzme alanı, sağlık ve güvenlik açısından onaylandı.

Adalar

Burgazada Su Sporları Kulübü önü

Büyükada Aya Nikola Halk Plajı

Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı

Büyükada Tabiat Parkı Plajı

Büyükada Kayıkhane Blue Beach

Büyükada Nakibey Plajı

Büyükada Su Sporları Kulübü önü

Büyükada Yörükali Plajı önü

Heybeliada Sadıkbey Plajı önü

Heybeliada Su Sporları Kulübü önü

Heybeliada Ada Beach Club önü

Kınalıada Su Sporları Kulübü önü

Kınalıada Ülker Restaurant önü

Sedef Adası Halk Plajı

Heybeliada Asaf Beach

Burgazada Deniz Kulübü

Büyükada Prenses Koyu

Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı

Arnavutköy – Karaburun – Yeniköy

Durusu Karaburun Arka Deniz

Durusu Karaburun Öndeniz Batı Tarafı

Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı

Yeniköy Halk Plajı

Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü

Bakırköy – Florya – Yeşilköy

Denizköşkler

Florya Güneş Plajı

Yeşilköy Polis Merkezi önü

Yeşilköy International Hospital önü

Beykoz – Riva

Riva Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı

Riva Plajı

Riva Su Ürünleri Plajı

Beylikdüzü – Gürpınar

Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı

West İstanbul Marina Plajı

Gürpınar Sahili

Albatros Sahili

Büyükçekmece – Kumburgaz – Mimarsinan

Büyükçekmece Çocuk Sahili

Büyükçekmece Halk Plajı

Mimarsinan Sahili

Kumburgaz Sahili

Celaliye Halk Plajı

Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping

Çatalca – Karacaköy – Çilingoz

Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı

Çilingoz Tabiat Parkı Plajı

Karacaköy Yalıköy Plajı

Karacaköy Çobankule Plajı

Karacaköy Evicik Plajı

Karacaköy Ormanlı Plajı

Kadıköy – Caddebostan – Suadiye

Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası

Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası

Suadiye Plajı

Sarıyer – Kilyos – Demirciköy

Çiftalan Plajı

Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü

Menekşe Plajı İskele önü

Menekşe Plajı Sahil Park önü

Demirciköy Uzunya Plajı

Demirciköy Dalya Plajı

Gümüşdere Plajı

Kilyos Plajı

Rumeli Kavağı Plajı

Tarabya Plajı

Kısırkaya Plajı

Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı

Silivri – Selimpaşa – Çanta – Gümüşyaka

Altınorak Sitesi mevkii

Kumluk mevkii

Selimpaşa Başkent Sitesi önü

Selimpaşa Duruman mevkii

Gümüşyaka Çadır Yeri mevkii

Çanta Albayraklar-Kınalı mevkii önü

Uyumkent Sitesi önü

Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü

Semizkum Çadır Yeri mevkii

Şile – Ağva

Ağlayankaya Plajı

Ağlayankaya Plajı Life Beach

Ağva Halk Plajı Çamlık mevkii

Ağva Halk Plajı Mendirek yanı

Akçakese Akkaya Plajı

Ayazma Plajı

Ayazma Plajı 2

Ayazma Plajı Kumbaba mevkii

Bozgaca Plajı

Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)

Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)

Uzunkum Plajı 2 (Dere yanı)

Uzunkum Plajı (Orta nokta)

Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı

Akçakese Peacock Beach

Doğancılı Plajı

İmrenli Plajı

Kabakoz Plajı

Merkep Adası 1

Merkep Adası 2

Sahilköy Plajı

Sofular Plajı

Alacalı Plajı

Ala Kadınlar Plajı

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