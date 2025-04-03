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2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'i yarın İzmir'de başlayacak

Ajans Haberleri
  • 03.04.2025 10:17
  • Giriş: 03.04.2025 10:17
  • Güncelleme: 03.04.2025 10:17
Kaynak: AA
2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'i yarın İzmir'de başlayacak

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'i yarın İzmir'de başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-5 Nisan tarihlerinde Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olan takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:

- Yarı final:

Yarın:

15.00 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank

- Final:

5 Nisan Cumartesi:

16.00 1. maçın galibi-2. maçın galibi

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