2025 Karne günü ne zaman? İşte yarı yıl tatili tarihi!

2025 Karne günü ne zaman? | Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB) ilk ve ortaöğretim kurumları 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 2025 karne günü ne zaman sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte 2024-2025 karne günü ne zaman soruları yanıtlanmış oldu. Peki, 2025 Karne günü ne zaman? İşte yarı yıl tatili tarihi!

2025 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yıl ortası verilen en uzun tatil olan yarı yıl tatili bu sene 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Buna göre öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönem karnelerini 17 Ocak Cuma günü alacak.

YARI YIL TATİLİ TARİHİ

MEB'in açıklamasına göre yarı yıl tatili yani halk arasında bilinen adıyla Şubat, sömestr tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak Cuma günü bitecek.

2024-2025 OKUL TATİLLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde: