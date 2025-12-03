2025 Kasım Ayı Enflasyon Oranı Yüzde Kaç Oldu? TÜİK Kasım Enflasyonu Açıklandı

2025 Kasım ayı enflasyon oranı, milyonlarca çalışan, emekli, yatırımcı ve kiracı tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK’in açıkladığı Kasım 2025 enflasyon verileri, hem aylık hem yıllık değişim oranlarında beklenenden düşük bir artışa işaret ederek dikkat çekti. Peki Kasım 2025’te enflasyon yüzde kaç oldu? Yıllık enflasyon nasıl değişti? Ekonomistlerin beklentileri ile resmi veriler arasındaki fark ne? İşte tüm detaylar...

TÜİK KASIM 2025 ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre:

Aylık enflasyon: %0,87

%0,87 Bir önceki aya göre artış: %0,84

%0,84 Bir önceki yılın Aralık ayına göre artış: %26,72

%26,72 Yıllık enflasyon: %27,23

%27,23 On iki aylık ortalamalara göre artış: %25,37

Bu veriler, ekim ayında aylık bazda %2,55 olan artışın kasım ayında önemli ölçüde yavaşladığını gösteriyor. Yıllık enflasyon ise ekim ayında %32,87 seviyesindeydi. Böylece Kasım 2025 yıllık enflasyonu %27,23’e gerileyerek düşüşünü sürdürdü.

EKONOMİSTLERİN KASIM 2025 ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Kasım ayına ilişkin piyasa beklentileri, açıklanan resmi verilerin üzerinde gerçekleşmişti. Ekonomistler ve piyasa katılımcılarının beklentileri şöyleydi:

AA Finans Enflasyon Beklentisi

32 ekonomistin beklentisi: %1,31 aylık artış

aylık artış Beklenti aralığı: %1 – %1,65

Yıllık enflasyon beklentisi: %31,65

2025 yıl sonu enflasyon tahmini: %31,89

TCMB Sektörel Beklentiler Anketi

Merkez Bankası’nın “Sektörel Enflasyon Beklentileri” raporuna göre:

Piyasa katılımcıları yıllık beklenti: %23,49

Reel sektör yıllık beklenti: %35,70

Hanehalkı beklentisi: %52,24

Hanehalkında gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğine inananların oranı: %24,83

Beklentilerin genel olarak TÜİK’in açıkladığı %0,87’lik aylık artışın üzerinde olduğu görülüyor. Bu durum, kasım ayının piyasa tahminlerinden daha düşük bir enflasyonla kapandığını ortaya koyuyor.

2025 KASIM ENFLASYONUNUN EKONOMİYE ETKİLERİ

Kasım ayı verilerindeki yavaşlama, enflasyonda aşağı yönlü ivmenin güçlendiğini gösteriyor. Bu veri:

Aralık ayı kira artış oranının belirlenmesinde,

Ücret artışlarına ilişkin beklentilerde,

Piyasalardaki faiz–kur dengesi üzerinde,

Tüketici güveni ve harcama eğiliminde

etkili olacak.

KASIM 2025 ENFLASYON ÖZETİ (TABLO)

Veri Türü Oran Aylık Enflasyon %0,87 Bir Önceki Aya Göre %0,84 Yıllık Enflasyon %27,23 12 Aylık Ortalama %25,37 Yılbaşından Bu Yana Artış %26,72

KASIM ENFLASYONU NE ANLAMA GELİYOR?

Kasım ayında aylık enflasyonun düşük seyretmesi, fiyat artış hızında belirgin bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor. Bu durum, özellikle:

Kiralarda uygulanacak zam oranlarını,

Asgari ücret ve memur maaşı artışlarına yönelik beklentileri,

Piyasa faizlerinde oluşacak tabloyu

yakından ilgilendiriyor.

Kasım 2025 enflasyonu kaç oldu?

TÜİK’e göre Kasım 2025’te enflasyon aylık %0,87, yıllık %27,23 olarak açıklandı.

Aylık enflasyon ekim ayına göre arttı mı?

Hayır. Ekim ayında aylık artış %2,55’ti. Kasımda bu oran %0,87’ye gerileyerek düşüş gösterdi.

12 aylık ortalama enflasyon oranı nedir?

Kasım 2025 itibarıyla 12 aylık ortalama TÜFE artışı %25,37 oldu.

Ekonomistlerin kasım ayı tahmini neydi?

Ekonomistler aylık enflasyonun ortalama %1,31 artmasını bekliyordu. Açıklanan veri beklentilerin altında kaldı.

Kasım enflasyonu kira artış oranını etkiler mi?

Evet. Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık ortalama TÜFE olan %25,37 üzerinden belirlenir.