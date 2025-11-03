2025 Kasım Ayı Kira Artış Oranı Yüzde Kaç Oldu? Ev sahibi en fazla yüzde kaç zam yapabilir?

TÜİK’in Ekim 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte gözler bu ayın kira artış oranına çevrildi. Ev sahipleri ve kiracılar için her ayın başında açıklanan kira artış oranı, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Peki Kasım 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira zamları nasıl belirleniyor, kim ne kadar zam yapabilir, tarafların hakları neler? Tüm detaylar haberimizde...

TÜİK VERİLERİNE GÖRE KASIM 2025 KİRA ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2025 enflasyon verilerine göre, aylık TÜFE artışı yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. Buna göre 12 aylık ortalama TÜFE oranı ise %37,15 oldu.

Bu oran, Kasım 2025’te kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanacak resmi kira artış oranını belirliyor. Dolayısıyla Kasım 2025 kira artış oranı yüzde 37,15 olarak belirlendi. Bu oran hem konut hem de işyeri kiraları için geçerlidir.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) esas alınarak hesaplanır. TÜİK her ay bu oranı resmi olarak açıklar ve kiralar buna göre belirlenir.

Kira artışında sadece 12 aylık ortalama TÜFE dikkate alınır.

Aylık veya yıllık TÜFE verileri hesaplamaya dahil edilmez.

Hem konut hem de işyerleri için aynı oran uygulanır.

Taraflar sözleşmede farklı bir oran belirlese dahi, TÜFE oranı aşılmamalıdır.

KASIM 2025 KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira (TL) Kira Artış Oranı (%) Yeni Kira (TL) 10.000 %37,15 13.715 15.000 %37,15 20.572,5 20.000 %37,15 27.430

Örneğin mevcut kirası 10.000 TL olan bir kiracı, Kasım 2025’te yüzde 37,15 zamla birlikte 13.715 TL kira ödeyecek.

KİRA ARTIŞINDA KİRACI VE EV SAHİBİ HAKLARI

Kiracılar için

Kiracılar, sözleşme yenileme döneminde TÜİK’in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE oranı kadar zamla karşılaşır. Ev sahibi bu oranı aşan bir artış talep edemez. Ayrıca kiracılar, kira artışının yasal sınırlamaları aştığını düşünüyorsa sulh hukuk mahkemelerine başvurabilir.

Ev sahipleri için

Ev sahipleri, kira gelirlerini enflasyona paralel olarak artırma hakkına sahiptir. Ancak artış oranı resmi TÜFE oranını geçmemelidir. Bu sınırlama, kira piyasasında dengeyi korumak ve taraflar arasındaki adaleti sağlamak amacıyla uygulanır.

KİRA ARTIŞLARI NEDEN TÜFE’YE GÖRE HESAPLANIYOR?

2019 yılında yapılan yasal düzenleme ile kira artışlarında ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) yerine TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) esas alınmaya başlanmıştır. Bu değişiklik, kira artışlarını daha öngörülebilir hale getirmiştir. TÜFE, hane halklarının tüketim harcamalarındaki fiyat değişimlerini ölçtüğü için kiracıların yaşam maliyetine daha uygun bir göstergedir.

KASIM 2025 KİRA ARTIŞ ORANI ÖZETİ

Aylık TÜFE: %2,55

%2,55 12 Aylık Ortalama TÜFE: %37,15

%37,15 Kasım 2025 Kira Artış Oranı: %37,15

%37,15 Kapsam: Konut ve işyeri kiraları

Konut ve işyeri kiraları Yasal Dayanak: Türk Borçlar Kanunu madde 344

Kasım 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 37,15 oldu. Bu oran, Kasım ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için geçerlidir.

Kira artışı konut ve işyerlerinde farklı mı?

Hayır. Türk Borçlar Kanunu’na göre hem konut hem işyerleri için 12 aylık ortalama TÜFE oranı esas alınır.

Ev sahibi TÜFE oranından fazla zam yapabilir mi?

Hayır. Ev sahibi yasal olarak TÜİK’in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE oranını aşamaz. Aksi durumda kiracı hukuki yollara başvurabilir.

Kira artışı ne zaman geçerli olur?

Yeni kira tutarı, sözleşme yenileme tarihinden itibaren geçerli olur. Örneğin sözleşme Kasım ayında yenileniyorsa, yeni oran bu tarihten itibaren uygulanır.

Kira artışı sabit mi yoksa her ay değişiyor mu?

Kira artış oranı her ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre yeniden hesaplanır. Dolayısıyla her ay oran değişebilir.

Kasım 2025 kira artış oranı yüzde 37,15 olarak açıklandı. TÜİK verilerine dayalı bu oran, hem kiracıların hem ev sahiplerinin dikkatle takip etmesi gereken bir gösterge. Kira zamlarında yasal sınırın TÜFE oranı olduğunu unutmamak, tarafların haklarını korumak açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni enflasyon verileri, kira artışlarının seyrini belirlemeye devam edecek.