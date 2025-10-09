2025 Kasım Celbi | Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Kasım sınıflandırma sonuçları belli mi?

Kasım 2025 celp döneminde silahaltına alınacak yükümlüler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülen 2025 Kasım celbi askerlik sınıflandırma süreci, yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki adayları kapsıyor. Ağustos ayı sonuna kadar yoklama ve tercih işlemlerini tamamlayan yükümlüler, şimdi “askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Kasım celbi askerlik yerleri açıklanma tarihi, sevk tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı hakkında detaylar…

2025 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 Kasım celbi askerlik yerleri 27 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

Bu tarihten itibaren yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki tüm yükümlüler, e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler, tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak, celp döneminde mazeretsiz olarak bakaya kalanlar, yedek subay/astsubay aday adayı olsalar bile er statüsünde askere sevk edilecekler.

2025 KASIM CELBİ SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Kasım 2025 celp dönemine ait sevk tarihleri şöyle:

Yedek Subay / Astsubay Adayları ile Er (1. Grup): 6 Kasım 2025

6 Kasım 2025 Er (2. Grup): 4 Aralık 2025

4 Aralık 2025 Er (3. Grup): 8 Ocak 2026

Yükümlüler, sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecek.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yerleri açıklandığında sorgulama işlemi şu adresten yapılabilecek:

https://www.turkiye.gov.tr/msb-askerlik-yeri-sorgulama

Bu ekran üzerinden yükümlüler, birlik bilgilerini, sevk tarihlerini ve sevk belgesi alma işlemlerini görüntüleyebilecek.

YOL VE İAŞE BEDELİ ÖDEMELERİ

Yükümlülere, ikamet adresi ile eğitim birliği arasındaki mesafe esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek.

Ödemeler, kimlik belgesi ile PTT şubelerinden veya PttMatik’lerden alınabilecek. Ayrıca isteyen yükümlüler, askerlik süresince kullanmak üzere herhangi bir bankadan hesap açarak banka kartı temin edebilecek.

CEP TELEFONU HATLARI KISITLAMASI

Askerlik süresi boyunca cep telefonu hattını kullanmak isteyen yükümlüler, mevcut hatlarını “kısıtlı hat” durumuna getirebilecek. Bu işlem, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor. Terhis sonrası, hatlar tekrar aktif hale getirilebilecek.