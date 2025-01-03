2025 kıdem tazminatı tavanına yüzde kaç zam geldi ve ne kadar oldu? Kıdem Tazminatı Hesaplama 2025

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu sorusu, 2025 yılı itibarıyla çalışanlar arasında en çok aranan konulardan biri haline geldi. Kıdem tazminatı nasıl belirlenir, kimler kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatı tavanı 2025 ne kadardır? Örneğin asgari ücretli bir çalışan ya da 50 bin lira brüt maaş alan bir çalışanın kıdem tazminatı ne kadardır? 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık ve 20 yıllık örnek kıdem tazminatı miktarı ne kadardır? Tüm detaylara bakalım:

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

2025 yılında kıdem tazminatı tavanına yapılan yüzde 11,54’lük zam ile birlikte, tavan tutarı 46.658 TL olarak belirlendi. 2024 yılında bu tutar 41.827 TL idi. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, çalışanların işten ayrılması durumunda hak kazandığı bir ödemedir. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı basit bir formüle dayanır:

Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret × Çalışılan Yıl Sayısı

Bu hesaplamada şu unsurlar dikkate alınır:

Çalışanın brüt maaşı ve sürekli aldığı ek ödemeler (örneğin, yemek ve yol yardımı)

Yalnızca damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılır.

ÖRNEK KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

"50 bin TL brüt maaş ile kıdem tazminatı ne kadar" İşte bu sorunun yanıtı için örnek hesaplamalar:

1 Yıl Çalışma Süresi:

Brüt Tazminat: 50.000 TL

Damga Vergisi: 379,50 TL

Net Tazminat: 49.620,50 TL

2 Yıl Çalışma Süresi:

Brüt Tazminat: 100.000 TL

Damga Vergisi: 759,00 TL

Net Tazminat: 99.241,00 TL

3 Yıl Çalışma Süresi:

Brüt Tazminat: 150.000 TL

Damga Vergisi: 1.138,50 TL

Net Tazminat: 148.861,50 TL

4 Yıl Çalışma Süresi:

Brüt Tazminat: 200.000 TL

Damga Vergisi: 1.518,00 TL

Net Tazminat: 198.482,00 TL

5 Yıl Çalışma Süresi:

Brüt Tazminat: 250.000 TL

Damga Vergisi: 1.897,50 TL

Net Tazminat: 248.102,50 TL

10 Yıl Çalışma Süresi:

Brüt Tazminat: 500.000 TL

Damga Vergisi: 3.795,00 TL

Net Tazminat: 496.205,00 TL

20 Yıl Çalışma Süresi:

Brüt Tazminat: 1.000.000 TL

Damga Vergisi: 7.590,00 TL

Net Tazminat: 992.410,00 TL

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

1 Yıl Çalışma Süresi: 21.936,72 TL

21.936,72 TL 2 Yıl Çalışma Süresi: 43.873,45 TL

43.873,45 TL 3 Yıl Çalışma Süresi: 65.810,17 TL

65.810,17 TL 4 Yıl Çalışma Süresi: 87.746,89 TL

87.746,89 TL 5 Yıl Çalışma Süresi: 109.683,61 TL

109.683,61 TL 10 Yıl Çalışma Süresi: 219.367,22 TL

219.367,22 TL 20 Yıl Çalışma Süresi: 438.734,44 TL

KIDEM TAZMİNATINA ZAM NASIL BELİRLENİR?

En çok merak edilen sorulardan biri de "Kıdem tazminatı zammı nasıl belirlenir?" Kıdem tazminatı tavanı, her yıl en yüksek devlet memuru maaşı esas alınarak belirlenir. 2025 yılı için tavan tutar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı (%15,75) ve memur maaşlarına yapılan zam oranı (%11,54) dikkate alınarak hesaplanmıştır.

"KIDEM TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?"

İşçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması ve iş akdinin belirli şartlar altında sonlandırılması gerekmektedir.

"KIDEM TAZMİNATI TAVANI KİMLERİ ETKİLER?"

Brüt maaşı yüksek olan çalışanlar, yıllık tazminatları tavan tutarıyla sınırlı olduğu için bu durumdan etkilenir.

"KIDEM TAZMİNATINDAN HANGİ VERGİLER KESİLİR?"

Yalnızca damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılır.

2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı, çalışanların haklarının korunması adına önemli bir artış göstermiştir. Bu rehberde yer alan bilgiler ve örnek hesaplamalar, "Kıdem tazminatı nasıl alınır" ve "2025 kıdem tazminatı ne kadar oldu" gibi en çok merak edilen sorulara yanıt sunmaktadır. Kendi haklarınızı doğru bir şekilde hesaplamak için belirtilen yöntemleri kullanabilirsiniz.