2025 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Kim kazandı, katılım ne oldu? Anketler ne demişti?

19 Ekim 2025’te sandık başına giden KKTC seçmeni, 2025–2030 döneminde görev yapacak cumhurbaşkanını belirledi. Tüm sandıkların açılmasıyla birlikte adayların aldığı oylar, katılım oranı ve anketlerin isabeti netleşti. Kesinleşen 2025 KKTC seçim sonuçları, seçim sisteminin işleyişi ve anket–sonuç karşılaştırmaları şöyle:

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KATILIM ORANI Seçim tarihi: 19 Ekim 2025 (Pazar)

Açılan sandık: %100

Katılım: %64,82

Seçim yöntemi: Doğrudan, evrensel ve gizli oy; salt çoğunluk (>%50) kuralı. İlk turda çoğunluk sağlanamazsa 7 gün sonra ikinci tur.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KESİN SONUÇLAR Aday Parti Oy Oy Oranı Tufan Erhürman CTP 87.137 %62,76 Ersin Tatar Bağımsız 49.650 %35,76 Arif Salih Kırdağ Bağımsız 458 %0,33 Osman Zorba Kıbrıs Sosyalist Partisi 443 %0,32 İbrahim Yazıcı Bağımsız 331 %0,24 Hüseyin Gürlek Bağımsız 322 %0,23 Mehmet Hasgüler Bağımsız 300 %0,22 Ahmet Boran Bağımsız 198 %0,14 Geçerli oy 138.839 %98,12 Boş/Geçersiz 2.665 %1,88 Toplam oy 141.504 %100 Kayıtlı seçmen 218.313 — Katılım oranı %64,82 —

SEÇİM SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR? KKTC’de cumhurbaşkanı doğrudan halk oyu ile seçilir. Oy verme evrensel ve gizli oy esasına dayanır; 18 yaşını dolduran her vatandaş oy kullanabilir. Göreve seçilmek için salt çoğunluk şartı aranır. Bir aday geçerli oyların %50+1’ini alamazsa, 7 gün sonra en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır. Görev süresi 5 yıldır; seçilme yaşı cumhurbaşkanlığı için 35 olarak belirlenmiştir.

ANKETLER NE SÖYLEMİŞTİ? Seçim öncesi yayımlanan anketler, yarışın iki aday Tufan Erhürman ve Ersin Tatar arasında geçeceğine işaret ediyordu. Aşağıdaki tablo, saha çalışmalarının öne çıkan bulgularını özetler. Tarih Şirket Örneklem Tatar (%) Erhürman (%) Diğer (%) Fark (Erhürman–Tatar) 14–16 Ekim Areda Survey 1.100 47,00 52,20 0,80 +5,20 8–12 Ekim SER-AR 1.600 46,90 51,30 1,80 +4,40 1–10 Ekim Özdemir 2.981 50,90 47,50 1,60 -3,40 Eylül Public Global/Optimar 1.516 51,20 47,90 0,90 -3,30 Eylül CMIRS 500 43,84 54,43 1,73 +10,59 Eylül GENAR — 49,12 47,12 3,76 -2,00 Kısa Değerlendirme Trend: Son haftaya gelinirken Erhürman’ın önde olduğu ölçümler ağırlık kazandı.

Sandık sonucu: Erhürman %62,76 ile ölçümlerin çoğundan daha yüksek bir oy oranına ulaştı.



SIK SORULAN SORULAR 2025 KKTC cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Seçimi Tufan Erhürman %62,76 oy oranıyla birinci turda kazandı. Katılım oranı ne oldu? Resmî verilere göre katılım %64,82 olarak gerçekleşti. Ersin Tatar yüzde kaç oy aldı? Ersin Tatar yüzde 35,76 oyla seçimin kaybeden tarafı oldu. Seçim sistemi nasıl işliyor? Doğrudan ve gizli oyla yapılan seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday kazanır. Aksi durumda 7 gün sonra en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır. Anketler sonuçları ne kadar tahmin edebildi? Son hafta yapılan bazı anketler Erhürman’ı önde gösterdi; nihai sonuçta Erhürman’ın oy oranı anket ortalamalarının üstünde gerçekleşti.