2025 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Kim kazandı, katılım ne oldu? Anketler ne demişti?

19 Ekim 2025’te sandık başına giden KKTC seçmeni, 2025–2030 döneminde görev yapacak cumhurbaşkanını belirledi. Tüm sandıkların açılmasıyla birlikte adayların aldığı oylar, katılım oranı ve anketlerin isabeti netleşti. Kesinleşen 2025 KKTC seçim sonuçları, seçim sisteminin işleyişi ve anket–sonuç karşılaştırmaları şöyle:
KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KATILIM ORANI
- Seçim tarihi: 19 Ekim 2025 (Pazar)
- Açılan sandık: %100
- Katılım: %64,82
- Seçim yöntemi: Doğrudan, evrensel ve gizli oy; salt çoğunluk (>%50) kuralı. İlk turda çoğunluk sağlanamazsa 7 gün sonra ikinci tur.
KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KESİN SONUÇLAR
|Aday
|Parti
|Oy
|Oy Oranı
|Tufan Erhürman
|CTP
|87.137
|%62,76
|Ersin Tatar
|Bağımsız
|49.650
|%35,76
|Arif Salih Kırdağ
|Bağımsız
|458
|%0,33
|Osman Zorba
|Kıbrıs Sosyalist Partisi
|443
|%0,32
|İbrahim Yazıcı
|Bağımsız
|331
|%0,24
|Hüseyin Gürlek
|Bağımsız
|322
|%0,23
|Mehmet Hasgüler
|Bağımsız
|300
|%0,22
|Ahmet Boran
|Bağımsız
|198
|%0,14
|Geçerli oy
|138.839
|%98,12
|Boş/Geçersiz
|2.665
|%1,88
|Toplam oy
|141.504
|%100
|Kayıtlı seçmen
|218.313
|—
|Katılım oranı
|%64,82
|—
SEÇİM SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
KKTC’de cumhurbaşkanı doğrudan halk oyu ile seçilir. Oy verme evrensel ve gizli oy esasına dayanır; 18 yaşını dolduran her vatandaş oy kullanabilir. Göreve seçilmek için salt çoğunluk şartı aranır. Bir aday geçerli oyların %50+1’ini alamazsa, 7 gün sonra en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır. Görev süresi 5 yıldır; seçilme yaşı cumhurbaşkanlığı için 35 olarak belirlenmiştir.
ANKETLER NE SÖYLEMİŞTİ?
Seçim öncesi yayımlanan anketler, yarışın iki aday Tufan Erhürman ve Ersin Tatar arasında geçeceğine işaret ediyordu. Aşağıdaki tablo, saha çalışmalarının öne çıkan bulgularını özetler.
|Tarih
|Şirket
|Örneklem
|Tatar (%)
|Erhürman (%)
|Diğer (%)
|Fark (Erhürman–Tatar)
|14–16 Ekim
|Areda Survey
|1.100
|47,00
|52,20
|0,80
|+5,20
|8–12 Ekim
|SER-AR
|1.600
|46,90
|51,30
|1,80
|+4,40
|1–10 Ekim
|Özdemir
|2.981
|50,90
|47,50
|1,60
|-3,40
|Eylül
|Public Global/Optimar
|1.516
|51,20
|47,90
|0,90
|-3,30
|Eylül
|CMIRS
|500
|43,84
|54,43
|1,73
|+10,59
|Eylül
|GENAR
|—
|49,12
|47,12
|3,76
|-2,00
Kısa Değerlendirme
- Trend: Son haftaya gelinirken Erhürman’ın önde olduğu ölçümler ağırlık kazandı.
- Sandık sonucu: Erhürman %62,76 ile ölçümlerin çoğundan daha yüksek bir oy oranına ulaştı.
SIK SORULAN SORULAR
2025 KKTC cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı?
Seçimi Tufan Erhürman %62,76 oy oranıyla birinci turda kazandı.
Katılım oranı ne oldu?
Resmî verilere göre katılım %64,82 olarak gerçekleşti.
Ersin Tatar yüzde kaç oy aldı?
Ersin Tatar yüzde 35,76 oyla seçimin kaybeden tarafı oldu.
Seçim sistemi nasıl işliyor?
Doğrudan ve gizli oyla yapılan seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday kazanır. Aksi durumda 7 gün sonra en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır.
Anketler sonuçları ne kadar tahmin edebildi?
Son hafta yapılan bazı anketler Erhürman’ı önde gösterdi; nihai sonuçta Erhürman’ın oy oranı anket ortalamalarının üstünde gerçekleşti.
SONUÇ: TEK TURDA NET BİR YETKİ
2025 KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi, yüksek oy farkı ve tek turda sonuçlanması ile öne çıktı. Katılımın %64,82’de kalması, kampanya döneminde kararsızların son haftaki yönelimi ve sahadaki mobilizasyon, nihai tabloyu belirleyen başlıca unsurlar oldu. Önümüzdeki dönemde gündem; yeni cumhurbaşkanının kurumsal reform, diplomasi ve ekonomik istikrar başlıklarında atacağı adımlar olacak.