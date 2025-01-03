2025 Kurban Bayramı: Kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor?

2025 Kurban Bayramı: Kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? | 2025 Kurban bayramı havalar ısınmaya başladıkça yurttaşların gündeminde sıkça yer almaya başladı. Pek çok yurttaş kurban bayramı tatili için plan yapmaya başladı. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 2025 yılı için Diyanet'in paylaştığı takvime göre 5 gün sürecek. 2025 Kurban Bayramı tarihi 6 Haziran Cuma ile 9 Haziran Pazartesi tarihleri arasında sürecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ MEMURLAR İÇİN NE KADAR?

Kurban Bayramı tatili memurlar için 5 Haziran Perşembe arefe günü öğleden sonra başlayıp 9 Haziran Pazartesi bayramın son günü ile son bulacak. Bayram tatilinin uzatılmasıyla ilgili bir açıklama olduğunda haberimizde paylaşılacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. 10 Haziran Salı günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde: