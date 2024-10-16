2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2025 tatili kaç gün? Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu?

Müslümanların dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı 2025 yılında ne zaman ve hangi gün?

Kurban Bayramı her yıl ay takvimine göre belirlendiğinden, her yıl Kurban Bayramı hicri takvimde 11-12 gün erken kutlanır.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma - 9 Haziran 2025 Pazartesi tarihleri arasında kutlanacak. Arife günü ise 5 Haziran perşembe oldu.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

2025 yılında Kurban Bayramı takvimi, 5 Haziran Perşembe günü de hesaba katıldığında 5 günü kapsar. Bu nedenle hafta içinde tatili kapsamayan günler salı ve çarşamba günleri olacak. Bu nedenle, kurban bayramı 9 gün olacak mı sorusu gündemde önemli bir yer tutacak. Kurban bayramı kaç gün tatil olur sorusunun en net cevabını iktidar verecek.