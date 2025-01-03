2025 Lisans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu? | YÖK burs başvurusu ne zaman? YÖK burs başvuru ekranı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yaklaşık 6 bin öğrencinin yararlandığı Yükseköğretim Kurulu, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarına zam yapıldığını duyurdu. Bu duyurunun ardından pek çok lisans ve yüksek lisans öğrencisinin gündemine 2025 Lisans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu? YÖK burslarına zam geldi mi? soruları oturdu.

2025 LİSANS, YÜKSEK LİSANS BURSLARI NE KADAR OLDU?

YÖK, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarını Şubat 2024'te artırdı. Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 2.500 TL'den 4.000 TL'ye çıkarken, çalışmayan öğrenciler için ise 7.500 TL'den 12.000 TL'ye yükseltildi. Lisans Destek Bursu ise 1.875 TL'den 3.000TL'ye çıkarıldı.

YÖK DESTEK BURSU'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

YÖK Destek Bursu'ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

2025 GÜNCEL YÖK DESTEK BURSU ÜCRETLERİ

Doktora Bursu (çalışan): 4.000 TL

4.000 TL Doktora Bursu (çalışmayan): 12.000 TL

12.000 TL Lisans Destek Bursu: 3.000 TL

YÖK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu bursu için 2025 başvuru tarihi henüz açıklanmadı. YÖK burs başvuru tarihleri kurum tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

YÖK BURS BAŞVURU EKRANI

YÖK burs başvuru ekranı için adaylar https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

YÖK Bursu Başvuru Şartları

YÖK bursu için kurumun resmi internet adresi üzerinde yer alan başvuru şartları şu şekilde: