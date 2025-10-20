2025 Louvre Müzesi Soygunu | Soygun nasıl gerçekleştirildi, neler çalındı?

19 Ekim 2025 Pazar sabahı, Paris’teki Louvre Müzesi “yüzyılın soygunu” olarak anılacak bir olayla sarsıldı. Açılıştan yalnızca 30 dakika sonra devreye giren plan; yüksek görünürlüklü işçi yelekleri (HIVIS), monte-meuble (araç üstü elektrikli asansör/merdiven), motorlu testereler ve disk kesiciler gibi araçlarla uygulandı. Apollon Galerisi’nden Fransız Taç Mücevherleri’ne ait 9 parça çalındı; hırsızlar yaklaşık 4–7 dakika içinde iz bırakmadan kaçtı.

OLAYIN KISA ÖZETİ Tarih / Saat: 19 Ekim 2025, ~09:30 CET

Yer: Louvre, Apollon Galerisi (Denon kanadı)

Süre: 4–7 dakika

Tür: Sanat / mücevher hırsızlığı

Yöntem: Sen Nehri cephesinden monte-meuble ile balkona çıkış → cam kesilerek giriş → vitrinlerin kırılması → 9 parçanın alınması → TMAX scooter’larla kaçış

LOUVRE MÜZESİ SOYGUNU ADIM ADIM NASIL YAPILDI? Yaklaşma ve kılık: Ekip, işçi yelekleri ve baretlerle “bakım-onarım” görünümü verdi; Seine cephesine küçük bir kamyonla yanaştı, araç üstü asansörü (sepetli kaldırıcı) kurdu. Giriş: İki kişi, ikinci kat güney cephesindeki balkona monte-meuble ile çıktı; batarya güdümlü disk kesici ile pencere camını keserek Apollon Galerisi’ne girdi. Alarm devreye girdi. Vitrinler: İki vitrindeki Fransız Taç Mücevherleri hedef alındı; grinder ve cam kırıcılarla parçalar hızla alındı. Tehdit ve caydırma: Güvenlik görevlileri, güç aletleriyle tehdit edilerek uzak tutuldu; fiziksel şiddet uygulanmadı. Çıkış ve sabotaj girişimi: Hırsızlar aynı asansörle inip iki kişiyle buluştu; Yamaha TMAX scooter’lara transfer olup A6 otoyolu yönüne kaçtı. Ayrılırken asansör sepetini yakmaya yeltendiler ancak bir görevli buna engel oldu. Toplam süre: Müzeye girişten kaçışa en fazla 7 dakika.

ÇALINAN ESERLER: HANGİ MÜCEVHERLER HEDEF ALINDI? Fransa Kültür Bakanlığı, Apollon Galerisi’ndeki Taç Mücevherleri koleksiyonundan aşağıdaki eserlerin çalındığını açıkladı. Kaçış sırasında İmparatoriçe Eugénie’nin tacı düşürüldü ve hasarlı halde bulundu; bir başka “mücevherli parça” da olay bölmesinde tespit edildi. Parça Set / Dönem Durum Taç, kolye ve tek küpe Kraliçe Maria Amalia & Kraliçe Hortense seti Çalındı Zümrüt kolye İmparatoriçe Marie Louise seti Çalındı Bir çift zümrüt küpe İmparatoriçe Marie Louise seti Çalındı Relik broş — Çalındı Büyük göğüs fiyonk broş İmparatoriçe Eugénie Çalındı İmparatoriçe Eugénie’nin tacı Eugénie Kaçışta düşürüldü, hasarlı bulundu İmparatoriçe Eugénie’nin tacı (Crown) Eugénie Kaçışta düşürüldü, hasarlı bulundu Not: Koleksiyonun en ünlü taşı Regent Elması (yaklaşık 60+ milyon $) yerinde bırakıldı; Paris Savcısı “Neden alınmadığı bir muamma” değerlendirmesini yaptı.

GÜVENLİK VE MÜDAHALE: ALARM, TAHLİYE VE KAPANIŞ İki alarm (dış cephe ve vitrin) aynı anda devreye girdi.

Müze hemen tahliye edildi; gün boyu ve ertesi gün kapalı kaldı.

Ön raporlara göre Denon kanadındaki salonların üçte birinde kamera yoktu; son 5 yılda yalnızca 138 kamera eklenmişti. 323 milyon €’luk yıllık bütçeye karşın teknik yatırımlarda süregelen gecikmeler tespit edildi.

SORUŞTURMA: 60 KİŞİLİK EKİP, DELİLLER VE KAÇIŞ ROTASI Paris Savcılığı, soygun için 60 kişilik özel bir ekip görevlendirdi. Güvenlik görüntüleri kaçış güzergâhında inceleniyor. Olay yerinde iki taşlama makinesi, pürmüz, benzin, eldiven, telsiz, battaniye ve bir taç bulunduğu bildirildi.

TEPKİLER: “MİRASIMIZA SALDIRI” Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: “Louvre’da işlenen hırsızlık, tarihimize ve hafızamıza saldırıdır. Eserler geri alınacak, failler adalete teslim edilecek.”

Kültür Bakanı Rachida Dati: “Görüntülerde ekibin 4 dakikada vitrinleri kırıp ganimeti alıp çıktığı; profesyonel davrandığı görülüyor.”

İçişleri ve Adalet Bakanları: “Paris’in göbeğinde mobilya asansörü kurup dakikalar içinde paha biçilmez mücevherlerin çalınması, Fransa’nın imajına ağır darbedir.”

Opposition & Kamuoyu: “Yüzyılın soygunu” — güvenlik yatırımları ve yönetim zafiyetleri sorgulanıyor.

ZAMAN ÇİZELGESİ: 19 EKİM 2025 Saat Gelişme ~09:00 Müze kapılarını açıyor. ~09:30 Ekip Seine cephesine yanaşıp monte-meuble kuruyor; balkon camı kesilerek içeri giriliyor. Alarm. 09:30–09:37 İki vitrinden 9 parça alınıyor; tacın biri kaçışta düşürülüyor. + birkaç dk TMAX scooter’larla A6 yönüne kaçış; müze tahliye ve kapanış.

LOUVRE MÜZESİ SOYGUNU HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER Louvre Müzesi soygunu nasıl yapıldı? Hırsızlar işçi kılığında Seine cephesine araç üstü asansör kurdu; balkondan camı kesip Apollon Galerisi’ne girdi, iki vitrini hedefleyip 4–7 dakikada kaçtı. Hangi eserler çalındı? Maria Amalia & Hortense setinden taç–kolye–küpe, Marie Louise setinden zümrüt kolye ve küpeler, relik broş, İmparatoriçe Eugénie’nin büyük göğüs fiyonk broşu ve tacı dâhil toplam 9 parça. Regent Elması çalındı mı? Hayır. Koleksiyonun en meşhur taşı Regent yerinde kaldı; neden hedef alınmadığı belirsiz. Müze neden kapatıldı? Olay sonrası delil toplama, hasar analizi ve güvenlik testleri için müze aynı gün ve ertesi gün kapalı kaldı. Güvenlik açığı var mıydı? Ön rapora göre Denon kanadının üçte birinde kamera yoktu; kamera ve altyapı yatırımlarında gecikmeler tespit edildi.