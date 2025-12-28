2025 Luis Enrique'nin yılı oldu

Paris Saint-Germain’in (PSG) teknik direktörü Luis Enrique, futbol dünyasında 2025 yılının en başarılı çalıştırıcısı oldu.

PSG’de ikinci sezonunu geçiren İspanyol çalıştırıcı, 2025 boyunca takımıyla birçok kulvarda şampiyonluk yaşadı. Luis Enrique yönetimindeki PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa’da mutlu sona ulaştı.

Kulübün yüksek maliyetli transfer politikasını azaltıp daha genç bir kadro yapısına yöneldiği dönemde takımın oyun düzenini oturtan Enrique, PSG’yi uzun süredir hedeflediği Şampiyonlar Ligi kupasına da taşıdı.

ÖDÜLLERİ TOPLADI

PSG’nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda final oynamasıyla 2025’i kupalarla kapatan tecrübeli teknik adam, FIFA Yılın En İyi Teknik Direktörü ödülüne layık görüldü. Luis Enrique, Altın Top töreninde de yılın teknik direktörü seçildi.

Öte yandan Barcelona’nın başında başarılı bir yıl geçiren Hansi Flick, LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. LaLiga’da sezonun en iyi teknik direktörü seçilen Flick, FIFA oylamasında Luis Enrique’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Liverpool’la Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Arne Slot da 2025’in dikkat çeken teknik direktörleri arasında gösterildi. Kırmızılar, bu zaferle Manchester City’nin 4 yıllık şampiyonluk serisini sona erdirdi. Slot, Premier Lig’de yılın teknik direktörü ödülünü de aldı.

2025’te öne çıkan diğer isimler arasında Ange Postecoglou, Filipe Luis ve Enzo Maresca da yer aldı.

Tottenham, Postecoglou yönetiminde UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Filipe Luis, Flamengo ile lig ve Libertadores zaferleri yaşadı. Maresca ise Chelsea’nin başında FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi şampiyonlukları elde etti.