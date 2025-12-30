2025 madalyaların yılı oldu

2055'te Türkiye'yi temsil eden sporcular, takım ve bireysel branşlarda Avrupa ve dünya organizasyonlarında aldığı madalyalarla yıla geniş bir başarı tablosu bıraktı.

EUROBASKET’TE 24 YIL SONRA GÜMÜŞ

12 Dev Adam, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen EuroBasket 2025’te turnuvayı ikinci tamamladı. Grup aşamasında 5’te 5 yapan Türkiye, son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde Polonya’yı, yarı finalde ise Yunanistan’ı 94-68 yenerek finale yükseldi. Finalde Almanya’ya 88-83 mağlup olan milliler, EuroBasket’te 2001’in ardından ikinci kez gümüş madalya kazandı.

KADIN VOLEYBOLDA TARİHİ DÜNYA İKİNCİLİĞİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nı ikinci sırada bitirerek tarihinin en iyi derecesine ulaştı. Grubunu namağlup lider tamamlayan ay-yıldızlılar; son 16 turunda Slovenya’yı, çeyrek finalde ABD’yi, yarı finalde Japonya’yı geçerek finale çıktı. Finalde İtalya’ya 3-2 kaybeden Türkiye, organizasyonda ilk kez gümüş madalya aldı.

ERKEK VOLEYBOLDA 6’NCILIK

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’deki Dünya Şampiyonası’nda 6. oldu. Grup aşamasında yalnızca bir set veren milliler, son 16 turunda Hollanda’yı geçerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda çeyrek final oynadı. Çeyrek finalde Polonya’ya elenen Filenin Efeleri, turnuvayı 6. sırada tamamlayarak en iyi derecesini geliştirdi.

RAZGATLIOĞLU’NDAN ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nda pilotlar klasmanını zirvede tamamlayarak şampiyon oldu. Razgatlıoğlu, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcunun 2026’da MotoGP’de yarışacağı bilgisi de dosya haberde yer aldı.

ATICILIKTA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Hırvatistan’daki Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda milli atıcılar 4 altın, 2 gümüş, 2 bronzla toplam 8 madalya kazanarak takım halinde genel klasmanda birinci oldu. Şevval İlayda Tarhan, 3 altın ve 2 bronzla beş madalyaya ulaşarak şampiyonanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

TEKVANDODA EN İYİ TABLO

Çin’in Wuxi kentindeki Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye, 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı ve organizasyon tarihindeki en iyi sonucuna ulaştı. Kadınlarda Emine Göğebakan (46 kg), Merve Dinçel Kavurat (53 kg) ve Nafia Kuş Aydın (+73 kg) altın madalya aldı.

HALTERDE REKORLA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Norveç’in Forde kentindeki Dünya Halter Şampiyonası’nda Muhammed Furkan Özbek, toplamda 324 kiloyla rekor kırarak dünya şampiyonu oldu. 65 kiloda yarışan milli sporcu koparmada 145 kilo ve toplamda altına, silkmede 179 kiloyla gümüşe uzandı.

Okçulukta Dünya Kupası Finalleri altını

Emircan Haney, Çin’de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası final etabında makaralı yayda altın madalya kazandı. Haney, finalde Danimarkalı Mathias Fullerton’u geçerek kariyerinin ilk Dünya Kupası altınını final ayağında aldı.

Singapur’daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda Defne Kurt, 5 altın madalyayla organizasyonu tamamladı. 50-100 serbest, 100 kelebek, 200 karışık ve 100 sırtüstünde şampiyon olan milli sporcu, şampiyona ve Avrupa rekorları da kırdı. Türkiye, şampiyonayı toplam 10 madalyayla bitirdi.

ZEYNEP SÖNMEZ’DEN WIMBLEDON BAŞARISI

Zeynep Sönmez, Wimbledon’da dünya 32 numarası Xinyu Wang’ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. Sönmez, açık dönemde grand slam teklerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olurken, dünya sıralamasında da kariyerinin en iyi derecesi olan 69’unculuğa kadar çıktı.

Nesrin Baş, Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak organizasyonda üçüncü kez şampiyon oldu. Ayrıca 2025 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 72 kiloda ikinci olarak büyüklerde ilk dünya şampiyonası madalyasını aldı.

Dünya Para Okçuluk Şampiyonası’nda Öznur Cüre Girdi, yarıştığı üç kategoride de madalya kazandı. Kadınlar makaralı yay bireyselde gümüş alan Öznur, takımda altın, karışık takımda ise gümüş madalyaya ulaştı.

Finlandiya’daki 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, kadınlar ve erkeklerde şampiyon oldu. Finalde kadınlar İsrail’i, erkekler Ukrayna’yı yenerek kupayı kazandı.

PARA ATLETİZMDE İKİ DÜNYA REKORU

Hindistan’da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda Aysel Önder (400m T20) 54.51 ile, Muhammet Khalvandi (TF57 cirit) 53.30 ile dünya rekoru kırarak altın madalya aldı.