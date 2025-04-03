2025 Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? TÜİK Mart Enflasyonu

TÜİK Mart Enflasyonu | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış gösterdi. Peki, 2025 Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? İşte, TÜİK Mart Enflasyonu!

TÜİK MART ENFLASYONU

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı Mart ayı enflasyon raporunda TÜFE 12 aylık ortalama ise yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

2025 MART AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ, NE KADAR OLDU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve TÜFE 12 aylık ortalama yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

Grafik: TÜİK

Grafik: TÜİK

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Yıllık bazda gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94 artış, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta yüzde 2,10 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 artış olarak gerçekleşti.