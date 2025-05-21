2025 Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2025 Mayıs ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2025 Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2025 Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanması öncesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklenti anketi raporunu yayınladı. Peki, 2025 Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Mayıs ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2025 MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00 TÜİK tarafından açıklanacak.

TÜİK, nisan ayı enflasyonunu yıllık yüzde 37,86 olarak açıkladı. Aylık enflasyon da yüzde 3 olarak belirlendi. TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyon raporunda TÜFE 12 aylık ortalama ise yüzde 48,73 olarak gerçekleşti.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,20 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,36'ya çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,98'den 30,35'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,56'dan 25,06'ya düşerken, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,69'dan 17,77'ye çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,58 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,65 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 31,59 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,82 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 32,45 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,90 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 37,04‘ünün beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.