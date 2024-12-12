2025 MEB AGS konu/soru dağılımı değişti: AGS'de konu dağılımı nasıl olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Akademi Giriş Sınavı (AGS) çalışmalarını tamamladı. AGS'ye dair konu ve soru dağılımı araştırması ise çok sayıda öğretmen adayının gündeminde. AGS sınavında adaylara ilk oturumda 80, ÖABT oturumunda 50 soru olarak toplamda 130 soru sorulacak. Peki, AGS'de konu dağılımı nasıl olacak? İşte AGS konu ve soru dağılımı!

2025 MEB AGS KONU VE SORU DAĞILIMI

2025 MEB AGS konu ve soru dağılımı şu şekilde olacak:

Sözel Yetenek: 15 Soru Konu Dağılımı: Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Anlatımın Oluşması, Paragrafta Anlam ve Sözel Mantık - 18,75 (%)

Sayısal Yetenek: 15 Soru Konu Dağılımı: Temel Matematik, Grafik ve Tablo Yorumlama, Mantıksal Muhakeme Problemleri - 18,75 (%)

Tarih: 10 Soru Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) Bu bölümde yaklaşık ağırlık - 12,5 (%)

Türkiye Coğrafyası: 8 Soru Konu Dağılımı: Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası - 10 (%)

Eğitimin Temel Kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi: 24 soru Eğitimin Temelleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi Eğitim Biliminin Genel Kavramları, Kuramları, Süreçleri ve Uygulamaları Eğitimin Temel Kavram ve Kuramları Eğitimin Tarihî, Felsefi, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik ve Politik Temelleri Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin Genel Yapısı ve Temelleri Eğitim ve Öğretimde Etik Eğitim ve Öğretim Teknolojileri

Mevzuat: 8 Soru

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu - 10 (%)



MEB AGS NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS), Türkiye'deki eğitim ve öğretim süreçlerini desteklemek amacıyla oluşturulan, öğretmenlerin veya belirli eğitim programlarına katılacak bireylerin seçimi için düzenlenen bir sınavdır. 2025 Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi olmak üzere 2 oturum üzerinden gerçekleşecek sınavda AGS puanının ve ÖABT puanın yüzde 50’leri alınarak MEB-AGS puanı şekillenecek.

2025 MEB AGS NE ZAMAN?

2025 yılı için Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. ÖSYM'nin yayınladığı bu yılın sınav takvimine göre ise AGS 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.