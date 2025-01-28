2025 MEB AGS ne zaman? AGS başvuru ve sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının girdiği Eğitim Bilimleri sınavını kaldırıp yerine MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulamasını geçmesiyle birlikte sınava girecek adaylar tarafından AGS başvuru tarihi ve sınav tarihi ne zaman sorusu araştırma konusu oldu. AGS konu ve soru dağılımının açıklanmasıyla birlikte 2025 MEB AGS ne zaman araştırması da hız kazandı. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak. 2025 AGS başvuru tarihi ve AGS sınav tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2025 MEB AGS ne zaman? İşte AGS başvuru ve sınav tarihi!

2025 MEB AGS NE ZAMAN? AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı için AGS başvuruları 8 Mayıs'ta başlayıp 20 Mayıs tarihinde son bulacak. ÖSYM'nin yayınladığı bu yılın sınav takvimine göre ise 2025 MEB AGS 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.

AGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

2025 MEB AGS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. MEB AGS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

2025 MEB AGS Başvuru Tarihi: 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arası

8-20 Mayıs 2025 tarihleri arası 2025 MEB AGS Sınav Tarihi: 13 Temmuz 2025

13 Temmuz 2025 2025 MEB AGS Sonuç Tarihi: 13 Ağustos 2025

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Temmuz'da gerçekleşecek 2025 MEB AGS sonuçları ÖSYM'nin duyurusuna göre sınavdan yaklaşık bir ay sonra 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.