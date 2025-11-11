2025 Merkür Retrosu Tarihleri: Merkür Retrosu Ne Zaman? Retro Kaç Gün Sürecek, Ne Zaman Bitecek?

2025 Merkür retrosu Kasım ayında astroloji ilgilileri tarafından en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Astroloji meraklıları, “Merkür retrosu ne zaman bitiyor?” sorusuna yanıt ararken, bu dönemin burçlara etkileri de merak konusu oldu. Hiçbir bilimsel yanı olmamasına karşın etkili olduğuna inanılan Merkür retrosu, astroloji meraklılarının gündeminde. İşte 2025 yılının son Merkür retrosu hakkında merak edilen tüm detaylar...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLADI?

2025 yılının son Merkür retrosu 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 22.01’de Yay burcunda başladı.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Astrolojik takvime göre Merkür retrosu 29 Kasım 2025 Cumartesi günü sona erecek. Bu süreç toplamda 20 gün sürecek. Retro dönemi sona erdikten sonra Merkür yeniden düz hareketine geçecek.

2025 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ

Dönem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Burç Süre (Gün) Son Retro (Kasım Dönemi) 9 Kasım 2025 29 Kasım 2025 Yay Burcu 20 Gün

MERKÜR RETROSU KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

2025 Kasım Merkür retrosu 9 Kasım - 29 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 20 gün sürecek.

