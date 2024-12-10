2025 Milletler Ligi kadın voleybol maçları: Filenin Sultanları Milletler Ligi Maç Takvimi 2025

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) grupları belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen VNL'de verecek.

2025 MİLLETLER LİGİ KADIN VOLEYBOL MAÇLARI

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL'deki ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Filenin Sultanlarının 2025 FIVB VNL'deki grupları şu şekilde: