2025 MSÜ başvuruları ne zaman? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? | 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri

2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurusuyla birlikte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuru tarihlerinde son gün ve MSÜ başvuru ücreti belli olmuş oldu. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuracak adaylar 2025 MSÜ başvuruları son gün ne zaman ile MSÜ başvuru ücreti ne kadar sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? İşte 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri!

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 MSÜ başvuruları ÖSYM tarafından 2 Ocak'ta alınmaya başlandı. MSÜ başvurularında son gün ise 27 Ocak. Sınava katılacak adaylar MSÜ başvuru işlemlerini 27 Ocak saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapmaları gerekiyor.

27 Ocak'ta son bulan MSÜ başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru hakkından faydalanabilecek.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ÖSYM'nin açıkladığı "Geç Başvuru" tarihine kadar sınav başvurularını tamamlayabilecekler. MSÜ geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından 27 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ 2025 sınavına başvuracak adayların MSÜ başvuru ücretini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalara yatırması gerekiyor. 2025 MSÜ başvuru ücreti 450 TL olarak açıklandı.

2025 MSÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2025 MSÜ başvuruları 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında geç başvurular ise 30 Ocak'ta alınacak. MSÜ sınav tarihi ise 23 Şubat 2025 şeklinde duyuruldu. MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025'te açıklanacak

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

MSÜ Başvuru Tarihi: 2-27 Ocak 2025 arası

2-27 Ocak 2025 arası MSÜ Geç Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2025

30 Ocak 2025 MSÜ Sınav Tarihi: 23 Şubat 2025

23 Şubat 2025 MSÜ Sınav Açıklanma Tarihi: 18 Mart 2025

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MSÜ sınav başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.