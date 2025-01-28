2025 MSÜ geç başvurular ne zaman? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? | MSÜ geç başvuru tarihleri

2025 MSÜ başvuruları 2-27 Ocak'ta tamamlanmasının ardından MSÜ geç başvuru tarihleri araştırması hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) geç başvuru tarihlerinde son gün ve MSÜ geç başvuru ücreti gündemde. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuracak adaylar 2025 MSÜ geç başvurular son gün ne zaman ile MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, 2025 MSÜ geç başvurular ne zaman? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2025 MSÜ geç başvuru tarihi ve ücreti!

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

MSÜ başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ÖSYM'nin açıkladığı "Geç Başvuru" tarihine kadar sınav başvurularını tamamlayabilecekler. MSÜ geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından 27 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ 2025 sınavına başvuracak adayların MSÜ geç başvuru ücretini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalara yatırması gerekiyor. 2025 MSÜ başvuru ücreti 675 TL olarak açıklandı.

2025 MSÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2025 MSÜ başvuruları 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. MSÜ geç başvurular ise 30 Ocak'a kadar alınacak. MSÜ sınav tarihi ise 23 Şubat 2025 şeklinde duyuruldu. MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025'te açıklanacak

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

MSÜ Başvuru Tarihi: 2-27 Ocak 2025 arası

2-27 Ocak 2025 arası MSÜ Geç Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2025

30 Ocak 2025 MSÜ Sınav Tarihi: 23 Şubat 2025

23 Şubat 2025 MSÜ Sınav Açıklanma Tarihi: 18 Mart 2025

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MSÜ sınav başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.