2025 MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuruları ve sınav uygulaması dönemi 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanması öncesi sınavdaki başarı sıralamalarını tahmin edebilmek adına 2025 MSÜ sınavına kaç kişi girdi sorusunu araştırıyor. ÖSYM 2025 MSÜ sınavına kaç kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamada MSÜ sınavının uygulandığı sınav merkez sayısının 108'den 133'e çıktığını belirtmesi dikkat çekiciydi. Peki, 2025 MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak? İşte ayrıntılar!

2025 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM 2025 MSÜ sınavına kaç kişinin başvurduğunu içeren açıklamasını gerçekleştirdi. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 2025 yılı için 670 bin 718 aday başvurdu. ÖSYM açıklamasında 2025 MSÜ sınavına girmek için başvuran adayların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu belirtti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde uygulandığını, bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını bildirdi.

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na kaç kişinin girdiğine dair bir açıklamada bulunmadı. Buna karşın ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy MSÜ Sınavı'na 2025 yılı için 670 bin 718 aday başvurduğu bilgisini paylaştı.

MSÜ 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yaptığı sene başı paylaştığı sınav takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ KİŞİ ALACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz açıklanmadı. MSÜ'nün bu yıl için kaç kişiyi alacağı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.