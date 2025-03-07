2025 MSÜ taban puanları: MSÜ erkek ve kadın adaylar için taban puanları
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (AÖABS) sonuçlarının açıklamasının ardından pek çok aday 2025 MSÜ taban puanları aramasını yaparak MSÜ erkek ve kadın adaylar için taban puanları kaç sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2025 MSÜ taban puanları kaç? İşte MSÜ erkek ve kadın adaylar için taban puanları.
2025 MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok aday için 2025 MSÜ taban puanları oldu. Adaylar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (AÖABS) ile aldıkları puanlara göre 4 ve 2 yıllık bölümlere kayıt yaptırabilmek için tercihte bulunacak. Binlerce aday için geleceklerini belirleyecekleri bu önemli eşikte 2025 MSÜ taban puanları önem arz ediyor. Peki, 2025 MSÜ taban puanları kaç? MSÜ erkek ve kadın adaylar için taban puanları ve 2025 MSÜ tercih ekranı haberimizde.
2025 MSÜ TABAN PUANLARI
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor. MSÜ’de erkek ve kadın adaylar için tercihte bulunabileceği birçok bölüm yer alıyor. İşte erkek ve kadın adaylar için geçmiş yılın MSÜ taban puanları:
2025 MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANLARI
Harp okulları erkek adaylar için:
- HHO Sayısal Taban Puanı: 360,51074
- KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 303,88396
- KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 303,19929
- KHO Sözel Taban Puanı: 342, 96547
Harp okulları kadın adaylar için:
- HHO Sayısal Taban Puanı: 389,34501
- KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 381,46140
- KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,48876
MSÜ MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) TABAN PUANLARI
- KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI İÇİN:
- BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 117,77636
- BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 145,20848
MSÜ TERCİH EKRANI
Sınav sonuçlarının açıklamasının ardından adaylar 2025 MSÜ tercihlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirecek.
2025 MSÜ Tercih E-Devlet Ekranı için Tıklayınız
2025 MSÜ BARAJ PUANI
Milli Savunma Üniversitesi 2021 yılında TYT sınavına katılmayan ve YKS TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile ; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adayları askeri okullara kabul etmiyordu.
Başvuru kılavuzunda adayların "Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca
2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.
2025-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.