2025 MSÜ taban puanları: MSÜ erkek ve kadın adaylar için taban puanları

2025 MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok aday için 2025 MSÜ taban puanları oldu. Adaylar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (AÖABS) ile aldıkları puanlara göre 4 ve 2 yıllık bölümlere kayıt yaptırabilmek için tercihte bulunacak. Binlerce aday için geleceklerini belirleyecekleri bu önemli eşikte 2025 MSÜ taban puanları önem arz ediyor. Peki, 2025 MSÜ taban puanları kaç? MSÜ erkek ve kadın adaylar için taban puanları ve 2025 MSÜ tercih ekranı haberimizde.

2025 MSÜ TABAN PUANLARI

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor. MSÜ’de erkek ve kadın adaylar için tercihte bulunabileceği birçok bölüm yer alıyor. İşte erkek ve kadın adaylar için geçmiş yılın MSÜ taban puanları:

2025 MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANLARI

Harp okulları erkek adaylar için:

HHO Sayısal Taban Puanı: 360,51074

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 303,88396

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 303,19929

KHO Sözel Taban Puanı: 342, 96547

Harp okulları kadın adaylar için:

HHO Sayısal Taban Puanı: 389,34501

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 381,46140

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,48876

MSÜ MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) TABAN PUANLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 264,49782

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI İÇİN:

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 117,77636

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 145,20848

MSÜ TERCİH EKRANI

Sınav sonuçlarının açıklamasının ardından adaylar 2025 MSÜ tercihlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirecek.

2025 MSÜ Tercih E-Devlet Ekranı için Tıklayınız

2025 MSÜ BARAJ PUANI

Milli Savunma Üniversitesi 2021 yılında TYT sınavına katılmayan ve YKS TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile ; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adayları askeri okullara kabul etmiyordu.

Başvuru kılavuzunda adayların "Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.

2025-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.