2025 Mühendis maaşları: Ocak zammı sonrası Mühendis maaşı ne kadar?

2025 mühendis maaşları | 2025 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025 mühendis maaşları da belli oldu. Geçtiğimiz dönem 50 bin 860 lira olan mühendis maaşları yüzde 11,54 oranında zamlandı. En düşük memur aylığı Temmuz zammıyla birlikte 43 bin 729 lira oldu. Peki Temmuz zammı sonrası mühendis maaşı ne kadar? İşte 2025 mühendis maaşları!

2025 MÜHENDİS MAAŞLARI

Unvan Derece 2024 Temmuz 2024 Ocak Mühendis 8/1 60.663 ₺ 67.691 ₺

OCAK ZAMMI SONRASI MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak zammı sonrası mühendis maaşları 60.663 liradan 67.691 liraya yükselmiş oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43 BİN 729 LİRA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere memur ve memur emeklileri maaşında yüzde 11,54 oranında zam aldı.