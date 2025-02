2025 NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman, saat kaçta? Çaylaklar maçı hangi kanalda?

2025 NBA All Star için geri sayım başlamışken yurttaşlar 2025 NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu gündeme getiriyor. Her sezon büyük bir ilgiyle takip edilen NBA All Star etkinliklerinin bu yıl 74.'sü gerçekleşecek. NBA yönetimi All Star maçlarında forma giyecek ilk beşleri açıklamasının ardından Türkiye'deki basketbolseverler San Francisco Chase Center'da gerçekleşecek 2025 NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman, saat kaçta aramalarına başladı. Peki, 2025 NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman, saat kaçta? NBA Çaylaklar Maçı hangi kanalda?

NBA ALL STAR ÇAYLAKLAR MAÇI NE ZAMAN?

NBA All Star Çaylaklar Maçı Türkiye saatiyle 15 Şubat Cumartesi günü saat 05.00'da gerçekleşecek. NBA'de 1. ve 2. senesini geçiren oyuncuların karşı karşıya geleceği NBA All Star Çaylaklar Maçı ile bu yıl 74.'sü gerçekleşen NBA etkinliklerinin ilk gecesi tamamlanmış olacak.

NBA ÇAYLAKLAR MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA All Star yetenek yarışması S Sport ekranlarında naklen yayınlanacak.