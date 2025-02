2025 NBA All-Star ne zaman? NBA All Star hangi kanalda? NBA All Star kadroları

2025 NBA All-Star için geri sayım başlamışken yurttaşlar 2025 NBA All-Star ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Her sezon büyük bir ilgiyle takip edilen NBA All Star etkinliklerinin bu yıl 74.'sü gerçekleşecek. NBA yönetimi All Star maçlarında forma giyecek ilk beşleri açıklamasının ardından Türkiye'deki basketbolseverler San Francisco Chase Center'da gerçekleşecek NBA All Star hangi kanalda aramalarına başladı. Peki, 2025 NBA All-Star ne zaman? NBA All Star çaylaklar maçı ne zaman? NBA All Star yetenek yarışması ne zaman, saat kaçta? NBA All Star hangi kanalda? Alperen Şengün All Star maçı ne zaman? İşte NBA All Star kadroları ve tüm detaylar!

2025 NBA ALL STAR NE ZAMAN?

NBA yönetimi 2025 NBA All Star etkinliklerinin tarihlerini açıkladı. 15 - 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Çaylaklar Maçı, Yetenek Yarışması ve All Star Maçı ülkemizin zaman dilimine göre şu saatlerde gerçekleşecek:

Çaylaklar Maçı: 15 Şubat Saat: 05.00

15 Şubat Saat: 05.00 Yetenek Yarışması: 16 Şubat Saat: 04.00

16 Şubat Saat: 04.00 NBA All Star Maçı: 17 Şubat Saat: 04.20

NBA ALL STAR HANGİ KANALDA?

NBA All-Star maçlarını ve etkinlikleri S Sport ekranlarında naklen gerçekleşecek.

NBA ALL STAR ÇAYLAKLAR MAÇI NE ZAMAN?

Bu yıl 74.'sü gerçekleşecek olan NBA All Star etkinliklerini ilki olan Çaylaklar Maçı Türkiye saatiyle 15 Şubat Cumartesi günü saat 05.00'da oynanacak.

NBA ALL STAR YETENEK YARIŞMASI NE ZAMAN?

NBA All Star'da ikinci gece gerçekleşecek yetenek, üçlük atışı ve smaç yarışması Türkiye saatiyle 16 Şubat Pazar sabahı saat 04.00'da gerçekleşecek.

NBA ALL STAR MAÇI NE ZAMAN?

Merakla beklenen 2025 NBA All Star maçı Türkiye saatiyle 17 Şubat Pazartesi sabah 04.20, 05.10 ve 06.00 oynanacak. NBA 2025 All Star karşılaşmasında bu yıl ilk kez 4 ayrı takım toplamda üç maç yaparak karşı karşıya gelmiş olacak.

NBA ALL STAR KADROSU 2025

2025 NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek. NBA All-Star organizasyonunda yer alacak dört takımdan üçünün kadroları şu şekilde:

SHAQ TAKIMI KADROSU:

2025 NBA All Star maçında ilk beşte olacak Shaq takımının oyuncuları şu şekilde:

LeBron James

Stephen Curry

Anthony Davis

Jayson Tatum

Kevin Durant

Damian Lillard

James Harden

Jaylen Brown

KENNY TAKIMI KADROSU:

2025 NBA All Star maçında ilk beşte olacak Kenny oyuncuları şu şekilde:

Anthony Edwards

Jalen Brunson

Jaren Jackson

Jalen Williams

Darius Garland

Evan Mobley

Cade Cunningham

Tyler Herro

CHUCK TAKIMI KADROSU:

2025 NBA All Star maçında ilk beşte olacak Chuck oyuncuları şu şekilde:

Nikola Jokic

Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander

Victor Wembanyama

Pascal Siakam

Alperen Sengun

Karl-Anthony Towns

Donovan Mitchell

ALPEREN ŞENGÜN ALL STAR'DA

NBA tarihinde All Star’a seçilen ikinci Türk olan Alperen Şengün All Star karşılaşmalarında Chuck'ın takımında oynayacak.